Federadas santiagueras homenajeron a Vilma, su eterna presidenta

Un ramo de flores enviado por Raúl fue colocado en el monolito que atesora sus cenizas

A la Heroína de la Sierra y el Llano, Vilma Espín Guillois, eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas e impulsora principal de la «Revolución dentro de la Revolución» que significó todo el proceso de profundas transformaciones iniciado con su fundación el 23 de agosto de 1960, se le rindió tributo en el Mausoleo del II Frente Oriental Frank País García.

Las santiagueras, en representación de todas las federadas del país, realizaron el tradicional homenaje, que tuvo su momento cumbre con el depósito de un ramo de flores -en el monolito que atesora sus cenizas-, enviado por su compañero de luchas y en la vida, el Líder al frente de la Revolución General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Encabezadas por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia indómita, Beatriz Johnson Urrutia, las congregadas en este histórico sitio ratificaron su compromiso con la obra de Vilma, que estuvo sustentada en las más nobles aspiraciones de justicia social y equidad.

«Somos continuidad de Vilma», fue dicho al unísono por las participantes, que también fueron acompañadas por dirigentes del Partido, el Gobierno y otras organizaciones del territorio.