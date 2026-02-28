sábado 28 febrero 2026
Desmiente Minint ataque digital a sus sitios

Picture of ACN
ACN

La Habana.— El Ministerio del Interior (Minint) desmintió desde su redes sociales informaciones falsas difundidas en redes sociales sobre un supuesto ataque digital contra sus plataformas oficiales, las cuales funcionan con total normalidad.

La institución precisó que no ha ocurrido ningún incidente de seguridad informática en sus páginas, y que la información continúa fluyendo de manera veraz y oportuna hacia los usuarios.

El Minint exhortó a la población a no dejarse confundir por noticias falsas y a consultar siempre fuentes oficiales para mantenerse informados.

Los canales legítimos de comunicación del organismo incluyen:

su sitio web www.minint.gob.cu,
el canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb6gmAd1dAw4Tzfhu10F,
el perfil en Facebook www.facebook.com/profile.php?id=61558472836328 (Minint Hoy), y
la cuenta en X bajo el usuario minint_cuba.

La entidad reiteró que la consulta de estos espacios garantiza el acceso a información confiable y actualizada sobre sus servicios y actividades.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
