Desmiente Minint ataque digital a sus sitios

La Habana.— El Ministerio del Interior (Minint) desmintió desde su redes sociales informaciones falsas difundidas en redes sociales sobre un supuesto ataque digital contra sus plataformas oficiales, las cuales funcionan con total normalidad.

La institución precisó que no ha ocurrido ningún incidente de seguridad informática en sus páginas, y que la información continúa fluyendo de manera veraz y oportuna hacia los usuarios.

El Minint exhortó a la población a no dejarse confundir por noticias falsas y a consultar siempre fuentes oficiales para mantenerse informados.

Los canales legítimos de comunicación del organismo incluyen:

su sitio web www.minint.gob.cu,

el canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb6gmAd1dAw4Tzfhu10F,

el perfil en Facebook www.facebook.com/profile.php?id=61558472836328 (Minint Hoy), y

la cuenta en X bajo el usuario minint_cuba.

La entidad reiteró que la consulta de estos espacios garantiza el acceso a información confiable y actualizada sobre sus servicios y actividades.