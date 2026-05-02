sábado 02 mayo 2026
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Organizan misión humanitaria Rumbo a Cuba desde Barcelona

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Juventud Rebelde
Periódico cubano fundado en 1965 y dirigido por la Unión de Jóvenes Comunistas.

La flotilla Rumbo a Cuba, saldrá el próximo 10 de mayo desde el puerto de Barcelona con el buque Astral de la asociación Open Arms

Romper el bloqueo estadounidense y suministrar paneles fotovoltaicos a un hospital pediátrico de Cuba, son los objetivos de una misión humanitaria que zarpará de España hacia la isla caribeña, según informó PL.

La flotilla Rumbo a Cuba, saldrá el próximo 10 de mayo desde el puerto de Barcelona con el buque Astral de la asociación Open Arms.La misión abarcará alrededor de un mes de navegación y las etapas se desarrollarán del 13 al 28 de mayo, de acuerdo con los cálculos de los organizadores.

La tripulación tiene programada escalas en Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria antes de cruzar el Atlántico.En cada tramo subirán al barco hasta cuatro personas para acompañar al grupo, pertenecientes al mundo de la cultura, representantes públicos e influencers.

En declaraciones a la prensa, el director de Open Arms, Óscar Camps, al valorar las dinámicas de las emergencias en distintos contextos, destacó la presencia de brigadas de médicos cubanos.

«Son profesionales que forman parte de una tradición sostenida de solidaridad internacional, presente en escenarios de gran exigencia y con una continuidad que no depende del foco mediático; y esa presencia constante ha marcado la diferencia en muchos contextos», apuntó.

Camps resaltó que ha llegado el momento de corresponder a esa práctica con hechos y «devolver una parte de esa solidaridad allí donde podamos aportar».

La ONG Open Arms y Cooperativa Ecoo Revolución Solar, junto con grupos de izquierda y organizaciones sindicales, sociales y políticas, promueven esta acción que busca visibilizar aún más el rechazo mundial al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos impuesto contra Cuba.

En un reciente intercambio con Prensa Latina, Camps expresó que «esperamos entregar personalmente todo el material fotovoltaico para poder garantizar, que como mínimo, el departamento de cuidados intensivos del hospital pueda atender a los neonatos y a la población vulnerable que necesita asistencia sanitaria».

A bordo del Astral irán paneles solares para el hospital Juan Manuel Márquez de La Habana, que se enfrenta a las privaciones impuestas por el bloqueo estadounidense, acentuado por la administración de Donald Trump.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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