Convenio de solidaridad Internacional, alianza entre La UNEAC e ICAP

Sergio Martínez Martínez

Buscando las alianzas que permitan integrar los trabajos institucionales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC santiaguera, y  la  Delegación Provincial del Instituto Cubano de Amistad Con Los Pueblos, ICAP, materializaron un convenio de colaboración cultural y solidaridad internacional.

En la sede del ICAP de Santiago de Cuba su máximo representante  el  DrC.  Juan  Carlos Vaillant  Despaigne  asumía  la firma del acuerdo que contempla el estímulo y la creación de espacios de diálogo e intercambio fructífero entre las delegaciones extranjeras y grupos de solidaridad con miembros de la UNEAC, en aras de promover universalmente los valores más genuinos de la creación y el pensamiento de la vanguardia artística e intelectual santiaguera.

De igual forma el  MsC.  Gerardo Houdayer Lafaurié, líder de los artistas e intelectuales de  Santiago de Cuba rubricaba el documento, ratificando su satisfacción y  el apoyo para insertar  al Instituto Cubano de Amistad  Con Los Pueblos, ICAP,   en el desarrollo progresivo de la cultura territorial bajo el principio martiano de la unidad revolucionaria.

Insertado en el programa de acciones por el Aniversario 173 del natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Julián Martí Pérez y el   Centenario del natalicio del Comandante en Jefe de la  Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, el convenio establecido en la Ciudad Heroica  entre la  Unión de  Escritores y Artistas, la UNEAC, y el Instituto Cubano de Amistad Con Los Pueblos, ICAP, saluda también los 65 años de la UNEAC.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
