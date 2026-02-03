Convenio de solidaridad Internacional, alianza entre La UNEAC e ICAP

Fotos Autor

Buscando las alianzas que permitan integrar los trabajos institucionales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC santiaguera, y la Delegación Provincial del Instituto Cubano de Amistad Con Los Pueblos, ICAP, materializaron un convenio de colaboración cultural y solidaridad internacional.

En la sede del ICAP de Santiago de Cuba su máximo representante el DrC. Juan Carlos Vaillant Despaigne asumía la firma del acuerdo que contempla el estímulo y la creación de espacios de diálogo e intercambio fructífero entre las delegaciones extranjeras y grupos de solidaridad con miembros de la UNEAC, en aras de promover universalmente los valores más genuinos de la creación y el pensamiento de la vanguardia artística e intelectual santiaguera.

De igual forma el MsC. Gerardo Houdayer Lafaurié, líder de los artistas e intelectuales de Santiago de Cuba rubricaba el documento, ratificando su satisfacción y el apoyo para insertar al Instituto Cubano de Amistad Con Los Pueblos, ICAP, en el desarrollo progresivo de la cultura territorial bajo el principio martiano de la unidad revolucionaria.

Insertado en el programa de acciones por el Aniversario 173 del natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Julián Martí Pérez y el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, el convenio establecido en la Ciudad Heroica entre la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC, y el Instituto Cubano de Amistad Con Los Pueblos, ICAP, saluda también los 65 años de la UNEAC.