Visita Díaz-Canel Instituto de Oncología y Radiobiología

Autor Alina Perera Robbio

La Habana.— Lo que hoy puede resultar demasiado audaz, incluso algo imposible, mañana puede ser una realidad. Hay propósitos que merecen ser empujados con fuerza hacia adelante. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con el proceso de transformación digital que experimentan las instituciones cubanas de Salud, incluso en momentos tan difíciles como los actuales.

Sobre eso reflexionaba, en la tarde de este viernes, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una visita realizada al Instituto de Oncología y Radiobiología -ubicado en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución-, en una ruta que viene recorriendo centros de Salud que han vivido importantes saltos tecnológicos.

Acompañado del ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, de la titular de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y de otros dirigentes del ámbito de la Salud, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ratificó a trabajadores del sensible Instituto «nuestro respeto y admiración», porque «sabemos todo lo que han hecho, todo lo que hacen, conocemos su historia».

Luego de escuchar explicaciones detalladas sobre la transformación digital -a cargo del Doctor Luis Eduardo Martín Rodríguez, director del Instituto de Oncología y Radiobiología, así como de otros expertos-, el Presidente Díaz-Canel enunció que «hemos estado visitando sistemáticamente, todos los meses, instituciones de Salud», en una experiencia, dijo, que por ahora abarca a la capital, pero que después se extenderá durante las visitas a otros territorios del país.

«Ya estamos viendo -valoró el dignatario- que hay cosas que están desarrolladas, que son concretas». Habló entonces sobre etapas futuras de generalización de las experiencias; y de «ir logrando las interconexiones que nos permitan, realmente, que la Telemedicina llegue a cualquier lugar».

El mandatario comentó la aspiración de que los beneficios de las actuales transformaciones lleguen a cada policlínico, incluso a nivel de consultorio. Reflexionó sobre cómo acortar distancias en el empeño de aplicar tratamientos que aliviaría muchísimo a quienes viven en lugares distantes de la capital; y destacó la ventaja que hay en poder contar con más de una opinión de especialistas que podrían comunicarse entre sí, estén donde estén.

Toda esa red, recalcó, garantizaría más coherencia, mayor desarrollo a partir del intercambio de experiencias, de la participación a distancia, de la transmisión de intervenciones quirúrgicas. Díaz-Canel Bermúdez comentó que, transitando ese camino, «nos vamos acercando a lo más moderno que hay en la medicina en el mundo; y ustedes -dijo a los profesionales presentes- han sido una de las instituciones pioneras en el país, y que más han avanzado».

Fue una jornada que hizo posible conocer más sobre una institución que es líder en Cuba, en lo que respecta a la introducción y evaluación de nuevas tecnologías de tratamiento del cáncer; que atiende cada año entre el 13 y el 15 por ciento de todos los casos nuevos reportados al Registro de Cáncer; que dispone de una infraestructura tecnológica robusta; que cuenta con sus registros médicos informatizados; que en sus laboratorios no requiere de hojas; que realiza la recepción de los pacientes de manera digital; y que tiene ante sí un horizonte de saltos tecnológicos con indudable impacto en la eficiencia de todos sus procesos.

Una vez concluida la visita del dignatario -que recorrió recintos del Instituto e intercambió con sus trabajadores- el doctor Luis Eduardo Martín Rodríguez compartió con el equipo de prensa de la Presidencia de la República ideas que tienen que ver con lo que significa la transformación digital. Más que un anhelo, dijo, ese cambio es una «necesidad de estos tiempos».

En su reflexión, el director recordó que «en la oncología hay una máxima que tiene que ver con la toma de decisiones», tanto para el momento de adoptarlas en cuanto a un diagnóstico, como para comenzar un tratamiento. Lo anterior, afirmó, debe ser en equipos multidisciplinarios, y «estos equipos, hoy, quizás en alguna parte de la geografía nacional no estén completos. Me refiero a patólogos, imagenólogos, cirujanos, radioterapeutas, oncólogos clínicos, psicólogos, cirujanos reconstructivos, etc».

Planteó lo anterior, porque ahí es donde la Telemedicina juega un papel cardinal: uniendo a expertos que físicamente pueden estar muy distantes.

«Nosotros -resaltó- creemos que hemos avanzado, sin estar satisfechos en relación con lo que aspiramos, porque aspiramos a las tecnologías, que son algo muy cambiante y dialéctico». Entonces el doctor enumeró ventajas, como la posibilidad de generalizar experiencias, de interconectarlas; o como controlar mejor los recursos, los inventarios, o los diagnósticos.

Mientras en un momento de la visita el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista hablaba sobre la nobleza de un camino como el de la transformación digital en un lugar como el Instituto de Oncología y Radiobiología, Luis Eduardo Martín Rodríguez subrayaba con razón que, a veces, cuando uno empieza a anunciar ideas nuevas, estas pueden resultar locuras, hasta que al final se logran. Tampoco el doctor quiso olvidar, con orgullo de cubano, que todo esto que hoy se ve, nació de momentos muy difíciles, y de algo que conocemos muy bien: la resistencia.