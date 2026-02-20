Desarrollan en Santiago de Cuba Día Nacional de la Defensa

Fotos: Ramiro Remón

Con el propósito de fortalecer la preparación patriótica y defensiva del país, se desarrolló en Santiago de Cuba el Día Nacional de la Defensa, con un ejercicio táctico que tuvo lugar en la Región Militar del territorio.

En los campos de tiro se efectuaron clases combinadas que integraron las especialidades de infantería e ingeniería, donde las nuevas generaciones desempeñaron un papel esencial como continuadoras y guardianas de las tradiciones combativas del pueblo cubano.

Durante una reunión encabezada por Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Manuel Falcón Hernández, su vicepresidente, los representantes de los grupos y subgrupos pertenecientes a las 29 Zonas de Defensa del municipio cabecera precisaron las acciones organizativas y las misiones destinadas a garantizar el cumplimiento eficaz de las tareas asignadas.

Las actividades realizadas evidenciaron un alto nivel deorganización, disciplina y cohesión combativa, elementos que distinguen al pueblo santiaguero.

De este modo, la provincia indómita ratificó su compromiso con la defensa de la Patria, la seguridad nacional y la soberanía cubana, frente a cualquier amenaza externa que intente afectar la estabilidad y la independencia de la nación.