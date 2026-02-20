viernes 20 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Desarrollan en Santiago de Cuba Día Nacional de la Defensa

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

Fotos: Ramiro Remón

Con el propósito de fortalecer la preparación patriótica y defensiva del país, se desarrolló en Santiago de Cuba el Día Nacional de la Defensa, con un ejercicio táctico que tuvo lugar en la Región Militar del territorio.

En los campos de tiro se efectuaron clases combinadas que integraron las especialidades de infantería e ingeniería, donde las nuevas generaciones desempeñaron un papel esencial como continuadoras y guardianas de las tradiciones combativas del pueblo cubano.

Durante una reunión encabezada por Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Manuel Falcón Hernández, su vicepresidente, los representantes de los grupos y subgrupos pertenecientes a las 29 Zonas de Defensa del municipio cabecera precisaron las acciones organizativas y las misiones destinadas a garantizar el cumplimiento eficaz de las tareas asignadas.

Las actividades realizadas evidenciaron un alto nivel deorganización, disciplina y cohesión combativa, elementos que distinguen al pueblo santiaguero.

De este modo, la provincia indómita ratificó su compromiso con la defensa de la Patria, la seguridad nacional y la soberanía cubana, frente a cualquier amenaza externa que intente afectar la estabilidad y la independencia de la nación.

Destacadas
Desarrollan en Santiago de Cuba Día Nacional de la Defensa
Productores locales de Tercer Frente llamados a impulsar la recuperación económica tras el paso del Huracán Melissa
En marcha proceso de recuperación en Songo-La Maya tras Melissa
Evalúa Esteban Lazo proceso de recuperación en Santiago de Cuba 
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios