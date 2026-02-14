Cuba contará con más de 300 Hogares de Alimentación Comunitaria

Autor: Freddy Pérez Cabrera

Santa Clara.– Para facilitar la atención a personas en situación de vulnerabilidad que viven en zonas intrincadas del país, Cuba fomenta la creación de Hogares de Alimentación Comunitaria, de los cuales 29 ya funcionan en las provincias de Guantánamo, Holguín y Santiago de Cuba.

En total, serán 325 las instancias de ese tipo que se crearán a lo largo de la Mayor de las Antillas, con prioridad en las zonas rurales, de difícil acceso, así como en las demarcaciones aisladas y suburbanas, las que favorecerán a más de 3 000 cubanos, aseguró a Granma, Grettel Portales Pérez, directora general de servicios del Ministerio de Comercio Interior, quien ponderó la aceptación que ha tenido esta noble idea entre los pobladores de las comunidades donde ya han sido instituidos.

Hasta la fecha, el territorio que marcha a la vanguardia en la materialización de esta iniciativa es Guantánamo, donde ya existen 25 casas que se encargan de garantizar la alimentación de unas 250 personas, que con anterioridad se encontraban en una situación de fragilidad.

Le sigue Holguín, que tiene tres instituciones de ese tipo, y Santiago de Cuba, que ya creó su primer hogar, explicó la funcionaria.

En general, será la región oriental donde se concentre el mayor número de Hogares de Alimentación Comunitaria, con 105, aunque la idea se extenderá al resto de la nación en los meses venideros, con lo cual se dará un paso significativo en la atención a ancianos y personas en situación de inseguridad.

Se consideran beneficiarios de los servicios gastronómicos de los Hogares de Alimentación Comunitaria, las personas mayores que vivan solas o con otras personas mayores, sin apoyo familiar; personas en situación de discapacidad que vivan solas, sin apoyo familiar; miembros de familias en situación de vulnerabilidad social, sin condiciones en el domicilio para elaborar los alimentos; y, excepcionalmente, embarazadas que convivan en núcleos familiares en situación de vulnerabilidad económica y requieran de un refuerzo alimentario en su dieta.