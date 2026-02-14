sábado 14 febrero 2026
Desarrollarán Cuba y Rusia fármaco innovador contra el Alzheimer

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El Grupo de Empresas Pharmasyntez, líder del mercado farmacéutico ruso, y el Centro Cubano de Neurociencias (Cneuro), perteneciente a BioCubaFarma, anunciaron el inicio de un proyecto conjunto para la creación de un nuevo medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer

De acuerdo con la información publicada por BioCubaFarma en Facebook, en el marco de esta colaboración, los especialistas de Pharmasyntez desarrollarán la tecnología y sintetizarán la sustancia activa del fármaco innovador Amylovis-201. La producción se localizará en la moderna planta industrial BratskKhimSintez, perteneciente al grupo ruso.

El producto fabricado será destinado a la realización de estudios preclínicos, en el marco del proyecto ruso-cubano Investigación de la eficacia neuroprotectora y evaluación de la seguridad del fármaco Amylovis como compuesto multidiana para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Estas investigaciones cuentan con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación de Rusia y se ejecutarán en conjunto con el Instituto de Sustancias Fisiológicamente Activas del Centro Federal de Investigación de Problemas de Química Física y Química Médica de la Academia de Ciencias de Rusia.

Pharmasyntez actúa en este proyecto como socio tecnológico clave, asegurando el desarrollo, la producción y la transferencia de soluciones complejas. La exitosa colaboración con Cneuro confirma el alto nivel internacional y la demanda de las competencias de la industria farmacéutica rusa en el mercado global, así como el prestigio de la ciencia cubana en el desarrollo de neurociencias aplicadas.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
