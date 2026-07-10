Red Chilena de Periodistas Amigos de Cuba saluda debate sobre bloqueo

Águeda Sáez, de la Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba, saludó hoy la votación en la ONU, en la cual 136 países respaldaron la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense contra el país caribeño.

Por Carmen Esquivel

En declaraciones a Prensa Latina, Sáez consideró como importante el contenido de los discursos en la Asamblea General que consideraron al cerco económico, comercial, financiero y energético como una política represiva incompatible con el derecho internacional.

Varios oradores denunciaron también que esta política unilateral apunta a un castigo colectivo y masivo contra el pueblo cubano, dijo.

La periodista valoró el hecho de que, a pesar de las presiones del secretario de Estado Marco Rubio, 136 países se pronunciaran a favor del debate del tema, frente a solo ocho en contra, entre ellos el del propio Estados Unidos.

Lo que hizo Marco Rubio me parece abominable, fue intentar pautear a los países sobre lo que tenían que hacer y decir, advirtió.Con anterioridad, el gobierno estadounidense trató de impedir que el Programa Mundial de Alimentos ejecutara su plan de asistencia para la nación antillana.

La integrante de la Red de Comunicadores amigos de Cuba consideró como lamentable que el actual gobierno chileno se abstuviera en la votación sobre el tema del bloqueo.

“Este no es un problema de izquierda, ni de derecha, este es un problema de humanidad”, afirmó.Recordó que estamos ante una agresión directa, sistemática, planificada contra un pueblo entero, que afecta a niños, mujeres y a toda la población.

Frente a esto Chile no puede abstenerse. Debe estar con las fuerzas del desarrollo mundial, de la democracia y el humanitarismo, declaró.

Águeda Sáez participó en marzo, junto a un grupo de más de 20 chilenos, en la Caravana Nuestra América, desarrollada en el nivel planetario y que constituyó una experiencia de solidaridad, de fraternidad y unidad entre los pueblos.

Desde este país llevaron alrededor de una tonelada de ayuda con un trabajo realizado en las poblaciones, en rifas, comidas y otras actividades, recordó.

El pueblo cubano está viviendo una situación muy difícil producto del bloqueo, sin embargo, en cada crisis existe también una oportunidad de cambio, y las medidas anunciadas por el gobierno, como la reconversión energética y la soberanía alimentaria, van en esa dirección.

Es un proceso difícil porque Estados Unidos está ahí, a pocos kilómetros, pero hay un pueblo valeroso, con una identidad de nación libre e independiente que lo sostiene y eso es lo que el imperialismo no sabe, expresó.