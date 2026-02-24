martes 24 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Conversó Díaz-Canel con Primera Ministra de Barbados

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo la víspera una afectuosa conversación telefónica con la Primera Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, a quien actualizó sobre la compleja situación que enfrenta la Isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «Sostuve una afectuosa conversación telefónica con la Primera Ministra de Barbados, la querida amiga @miaamormottley. Le actualicé sobre la situación en #Cuba, agravada por el bloqueo energético de los Estados Unidos. Como siempre, recibí su solidaridad y cariño hacia el pueblo cubano, por lo que le expresé nuestra gratitud».

Díaz-Canel reafirmó durante el intercambio «el compromiso de continuar profundizando los históricos vínculos con Barbados y los demás países del Caribe», en línea con la tradicional política de hermandad y cooperación que Cuba ha mantenido con las naciones caribeñas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.

La Primera Ministra de Barbados, reconocida líder regional y firme defensora de la integración caribeña, ha expresado en múltiples ocasiones su respaldo a Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

Su posición se alinea con los reiterados pronunciamientos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que ha demandado consistentemente el cese de las medidas unilaterales contra la Isla y defendido el derecho de Cuba a desarrollar relaciones económicas normales con todos los países.

Destacadas
Canciller libanés pide fin de agresión israelí y desarme de Hizbullah
Cruz Roja cubana apoya recuperación en comunidad de Aguacate (+Video)
Avanzan labores de recuperación en el litoral santiaguero (+Video)
Anuncian festival Santiago creativo 4.0 (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios