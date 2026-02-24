Conversó Díaz-Canel con Primera Ministra de Barbados

La Habana.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo la víspera una afectuosa conversación telefónica con la Primera Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, a quien actualizó sobre la compleja situación que enfrenta la Isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «Sostuve una afectuosa conversación telefónica con la Primera Ministra de Barbados, la querida amiga @miaamormottley. Le actualicé sobre la situación en #Cuba, agravada por el bloqueo energético de los Estados Unidos. Como siempre, recibí su solidaridad y cariño hacia el pueblo cubano, por lo que le expresé nuestra gratitud».

Díaz-Canel reafirmó durante el intercambio «el compromiso de continuar profundizando los históricos vínculos con Barbados y los demás países del Caribe», en línea con la tradicional política de hermandad y cooperación que Cuba ha mantenido con las naciones caribeñas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.

La Primera Ministra de Barbados, reconocida líder regional y firme defensora de la integración caribeña, ha expresado en múltiples ocasiones su respaldo a Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

Su posición se alinea con los reiterados pronunciamientos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que ha demandado consistentemente el cese de las medidas unilaterales contra la Isla y defendido el derecho de Cuba a desarrollar relaciones económicas normales con todos los países.