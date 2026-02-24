Recibió Etecsa Santiago de Cuba bandera de Proeza Laboral

Santiago de Cuba.— La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Santiago de Cuba recibió la bandera Proeza Laboral, distinción otorgada por su desempeño en las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa, y por la gestión en el año 2025.

Jorge Quesada, secretario del Buró Extraterritorial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la entidad santiaguera, destacó a la Agencia Cubana de Noticias el esfuerzo de las brigadas, que junto a fuerzas de otras provincias del país participaron en el restablecimiento del sistema de telecomunicaciones, además de apoyar en acciones vinculadas al servicio eléctrico y la higienización de las localidades.

osé Manuel Rosales Gutiérrez, jefe del Centro de Telecomunicaciones en Guamá, municipio más afectado por el fenómeno meteorológico, expresó que en la mañana del 29 de octubre de 2025 lo primero fue visitar a los trabajadores para conocer la situación de sus viviendas y organizar las tareas en función del nivel de afectación provocado por Melissa, no solo en la infraestructura telefónica, sino en el entorno general.

Por su parte, Jorge Alejandro González, operario de la entidad, señaló que el proceso de recuperación se desarrolló con recursos limitados, lo que exigió innovación, creatividad y la reutilización de materiales recuperables para restablecer la vital prestación.

Según dijo, todavía se labora en la rehabilitación total en Guamá, aunque aseguró que, junto a las autoridades provinciales y nacionales, los profesionales del sector accionan, con el propósito de restituir completamente el sistema de telecomunicaciones.

Felipe Lora, trabajador de Etecsa en ese municipio, expresó que la experiencia constituyó un reto profesional, pues era la primera vez que enfrentaba labores de tal magnitud.

A pesar de la complejidad y el impacto emocional del escenario, afirmó que contribuyó a su crecimiento personal y laboral.

Explicó que la fibra óptica, considerada la columna vertebral del sistema, sufrió severos daños, junto a más de un centenar de postes, por lo cual se instalaron sistemas de emergencia y de corto alcance con servicios de voz, para garantizar que los residentes mantuvieran comunicación con familiares y amigos.

Agradeció el apoyo de brigadas procedentes de Las Tunas, Villa Clara, La Habana y Ciego de Ávila, entre otras provincias, que participaron en la recuperación inmediata del territorio tras el azote de Melissa, un poderoso huracán categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

La bandera Proeza Laboral constituye una distinción con el fin reconocer el esfuerzo colectivo y estimular la cultura del trabajo y el compromiso de quienes contribuyen al desarrollo del país.