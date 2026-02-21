Congreso del Partido del Trabajo de Corea evalúa políticas

Pyongyang, 21 feb.— Los delegados al IX Congreso del Partido del Trabajo de Corea (PTC) prosiguen hoy evaluando el cumplimiento de las políticas de la organización y del Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

La Agencia de noticias norcoreana ACNC expuso las sesiones de trabajo de los dos primeros días, durante los cuales se compartieron éxitos notables, experiencias y lecciones obtenidas bajo la dirección del VIII Comité Central del PTC, encabezado por su secretario general, Kim Jong Un.

Estos resultados positivos de las labores del Partido y el Estado en la política, economía, cultura, defensa nacional y diplomacia, sirven de base para transitar al siguiente proceso de desarrollo y como un trampolín de salto que afianza mayores transformaciones y éxitos, comentó el medio nacional de prensa.

Los participantes coincidieron en que el trabajo desplegado en el último lustro abrió nueva página para que el país progrese más rápido y de manera simultánea y equilibrada en todas las esferas de la construcción socialista.

A la vez, manifestaron orgullo por el incremento de la potencialidad política y económica de la RPDC, y el asiento de una base de desarrollo científico para acelerar la prosperidad del Estado.

Kim leyó el informe sobre las labores del VIII Comité Central del PTC, que revisa cambios admirables en los años recientes, según resalta ACNC.

En la cita participan cinco mil delegados, incluyendo 224 miembros del órgano de dirección del VIII Comité Central y cuatro mil 776 representantes electos en organizaciones de todo el Partido, así como dos mil observadores recomendados por las organizaciones partidistas a todas las instancias.