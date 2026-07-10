Cepal analizará impactos en la región del conflicto en Medio Oriente

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lanzará hoy en su sede en Chile un informe especial sobre los impactos en la región del actual conflicto en el Medio Oriente.

El documento analiza los efectos globales y las implicaciones específicas en Latinoamérica de las hostilidades iniciadas el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y este último país respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí.

A partir de ahí, los precios del petróleo se dispararon desde 70 a casi 120 dólares el barril, lo cual causó un impacto en la economía mundial.

En Chile, por ejemplo, el Gobierno aplicó un alza sin precedentes en las bencinas (gasolinas) y el diésel, aunque después del acuerdo de alto el fuego firmado por Washington y Teherán las tarifas comenzaron a bajar un poco.

Ahora, la reanudación de las hostilidades y los indicios de nuevos problemas para la navegación en el estrecho de Ormuz, reavivan los temores sobre interrupciones del suministro en Medio Oriente y con ello de la subida de los precios.