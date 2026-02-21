Guatemala, de los países de América con mayor densidad lingüística

Guatemala, 21 feb.— Guatemala reconoce hoy 25 idiomas: el español (oficial), 22 de origen Maya, el Xinka y el Garífuna, por lo cual destaca por su densidad lingüística en América, un tesoro a cuidar siempre.

Los originarios conservan rasgos únicos: su vínculo con la naturaleza, conceptos específicos para describir la relación del ser humano con la “Madre Tierra”, y, sobre todo, sobreviven como pilares de la identidad comunitaria, apesar de siglos de marginación.

Además, no obstante a la presión del español, ahí permanecen como el Q’eqchi’, con el mayor número de hablantes, aproximadamente un millón 370 mil, principalmente en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén y el Quiché.

Le sigue el K’iche’, históricamente el más usado, ahora en una competencia muy cercana con el primero, cerca de un millón 270 mil de entre los habitantes de Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango y El Quiché.

Detrás el Mam, con alrededor de 640 mil hablantes, concentrado en el occidente del país, específicamente en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango, siempre según datos del censo más reciente.

El Kaqchikel, compartido por unas 545 mil personas, posee su área de influencia en Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y esta capital, mientras el Q’anjob’al, de 200 mil, se ubica principalmente en el departamento de Huehuetenango.

Sin embargo, mientras que los anteriores se muestran robustos, otros están en una situación crítica como el Itza’ y Mopan, hablados por comunidades pequeñas en Petén o el Xinca, con pocos hablantes ancianos en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa.

El garífuna, aunque tiene una cultura vibrante en Izabal, el número de emisores en este territorio centroamericano es menor contra los idiomas mayas mayoritarios.

Guatemala celebra cada 21 de febrero el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, en coincidencia con el Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La fecha busca promover el bilingüismo, la garantía de que el acceso a la justicia, la salud y la educación sea en la lengua original de los ciudadanos.

El Congreso estableció el Decreto 19-2003, Ley de Idiomas Nacionales y diferentes instituciones como la Academia de Lenguas Mayas se encargan de que no se pierdan.

Analistas califican de crucial en la protección lingüística el papel de la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación.

Los idiomas indígenas son considerados Patrimonio Cultural de la Nación, sin ellos desaparecen nombres de plantas medicinales, oraciones ceremoniales, leyendas y la forma única en que cada pueblo entiende el tiempo y el universo.

Cuidar la lengua, según los expertos, es una forma de respetar los derechos humanos y la dignidad de los pueblos, de mantener su herencia y su sentido de pertenencia.