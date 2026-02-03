martes 03 febrero 2026
Bajo el bloqueo: La Juventud Refinera le pone corazón a la Patria

Picture of Leticia Creach Andreu
Leticia Creach Andreu

Un amanecer especial se vivió en la refinería Hermanos Díaz de la oriental Santiago de Cuba.

Esta vez, el protagonismo no solo fue del petróleo que se transforma, sino de la energía inquebrantable de sus jóvenes trabajadores.

En tiempos donde el desafío externo crece, su respuesta es más firme.

Convocados por la jornada matutina, el presente y futuro relevo, levantaron la voz para reafirmar su apoyo total a la Revolución, al Partido y al Gobierno.

Su compromiso es claro: seguir perfeccionando su labor, innovar cada día y garantizar el combustible que mueve al país.

Su trabajo en la refinería es, más que un oficio, un acto de defensa de la soberanía y el desarrollo económico de la nación.

Frente a las presiones, los jóvenes de Hermanos Díaz tienen un mensaje unánime:

Aquí estamos, trabajando con orgullo por Cuba.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
