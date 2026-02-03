Hacer ejercicio permite que el cerebro luzca biológicamente más joven

Washington.— Además de mejorar el sueño, regular el peso corporal y extender la esperanza de vida, hacer ejercicio posibilita que el cerebro luzca biológicamente más joven, según publicó la revista Journal of Sport and Health Science.

En un nuevo ensayo clínico de 12 meses de duración, en el que participaron 130 adultos saludables de entre 26 y 58 años, investigadores estadounidenses descubrieron que los que siguieron un régimen completo de ejercicio semanal obtuvieron cerebros que mostraban signos de ser biológicamente más jóvenes.

De acuerdo con los expertos, al hablar de envejecimiento biológico, en términos sencillos se refieren al desgaste asociado con la edad.

En tanto, un cerebro más joven potencialmente significa poder conservar nuestras facultades cognitivas completas durante más tiempo, así como una mayor resiliencia a afecciones como la demencia.

«Descubrimos que un programa de ejercicio sencillo, basado en pautas, puede hacer que el cerebro se vea considerablemente más joven en tan solo 12 meses», afirmó Lu Wan, científico de datos del Instituto de Investigación AdventHealth.

Detalló que “estos cambios absolutos fueron modestos, pero incluso un cambio de un año en la edad cerebral podría ser significativo a lo largo de décadas».

Durante el estudio pidieron a los participantes que cumplieran con las pautas semanales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud: alrededor de 150 minutos de ejercicio de moderado a vigoroso, es decir, cualquier entrenamiento que aumente significativamente la frecuencia cardíaca y la velocidad respiratoria.

Con base en diversos biomarcadores, las resonancias magnéticas cerebrales mostraron que quienes siguieron el régimen de ejercicio tenían cerebros que revelaban signos de ser 0,6 años más jóvenes en promedio que su edad cronológica.

Mientras, aquellos que siguieron su rutina habitual tenían cerebros que parecían aproximadamente 0,35 años mayores que su edad cronológica.

«Fue una sorpresa. Esperábamos que las mejoras en la aptitud física o la presión arterial explicaran el efecto, pero no fue así», destacó Wan.

«El ejercicio podría actuar a través de mecanismos adicionales que aún no hemos detectado, como cambios sutiles en la estructura cerebral, la inflamación, la salud vascular u otros factores moleculares», precisó.

Para el neurocientífico Kirk Erickson, del mencionado Instituto, estos hallazgos respaldan la idea de que seguir las pautas actuales de ejercicio (150 minutos semanales de actividad aeróbica de moderada a vigorosa) puede ayudar a mantener el cerebro biológicamente más joven, incluso en la mediana edad.