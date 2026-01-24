Solidaridad panameña convoca a la unidad en defensa de Cuba

Grupos fraternos con Cuba en Panamá convocaron a la unidad de los diversos colectivos en defensa de la soberanía de la isla, ante amenazas de la actual administración de Estados Unidos.

En un acto conmemorativo del aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional José Martí (1853-1895), celebrado en la Universidad de Panamá y encabezado por el embajador de la nación caribeña en el istmo, Orestes Pérez, líderes de esas agrupaciones resaltaron la importancia de la cohesión en la acción ante medidas que arrecian el criminal bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Washington hace más de seis décadas.

Entre una decena de oradores en la conmemoración, a la que también asistió el jefe de la oficina consular de Venezuela en Panamá, Julio Chávez, fueron vocablos frecuentes firmeza, dignidad y resistencia inquebrantable, al referirse al legado de Martí, el más universal de los cubanos, y al líder de la Revolución triunfante en 1959, Fidel Castro (1926-2016).

Justo sobre este tema, Pérez evocó la importancia que otorgó Martí a la unidad de todos los cubanos en su tierra natal y en el exterior para fraguar la lucha por la definitiva independencia, que defendió, dijo, al precio de su propia vida, al caer el 19 de mayo de 1895, en Dos Ríos, en el oriente del país antillano.

“Esa unidad que logró Martí con los cubanos en el exilio es la unidad que queremos hoy con los cubanos que están en Panamá y en todo el mundo para defender a la Revolución del interés de Estados Unidos en una agresión”, remarcó.

En esa dirección, el diplomático también instó a la solidaridad permanente con Cuba, que se hace con escasos recursos, pero con el corazón y el alma, la de los amigos, las organizaciones sociales, los sindicatos, las diversas agrupaciones estudiantiles y los jóvenes, explicó.

A su turno, el cónsul venezolano destacó que, en más de 60 años, Cuba ha resistido y derrotado al enemigo más poderoso, genocida y criminal que haya conocido la historia de la humanidad.

Indicó además que en Venezuela, a pesar del artero y cobarde ataque en la madrugada del pasado 3 de enero y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores, en el país sigue gobernando la Revolución bolivariana y hay paz, lo cual confirma que se trata de una derrota para los invasores.

Otros de los que hicieron uso de la palabra en la actividad organizada por la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá fue Roberto León, quien enfatizó que el imperialismo en su ceguera no entiende que frente al chantaje el pueblo cubano solo tiene una postura, la de estar de pie.

Afirmó además que en estos momentos complejos, Patria somos todos, en alusión a la necesidad de estrechar más los lazos con la mayor de las Antillas y usar todas las herramientas como la palabra, la denuncia y la solidaridad para defender la verdad sobre Cuba y exigir ante el mundo el fin de la guerra económica.

Por su parte, la joven abogada Lilian Ruiz, a nombre de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba, invitó a otras organizaciones políticas y sociales a sumarse a este espacio para la defensa de la autodeterminación de los pueblos de Nuestra Patria Grande, como la denominara el Apóstol.

También intervinieron en el acto representantes de organizaciones estudiantiles, sindicatos, movimientos populares y de la propia Universidad de Panamá, que recordaron que este año las celebraciones por el centenario del natalicio de Fidel Castro servirán para reflexionar sobre estas ideas de soberanía y justicia social.

La velada, que contó con interpretaciones de los destacados músicos Adalberto Bazán y Bibi Halzen, tuvo lugar en el busto de José Martí inaugurado el pasado mes de agosto, obra escultórica del artista plástico cubano radicado en el istmo José Luis Colina, en el que resalta una placa con la antológica frase “Patria es Humanidad».