Sin cambios envío de petróleo a Cuba, afirma presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó hoy que su país envía petróleo a Cuba como parte de contratos y de ayuda humanitaria, tras señalar que no se está mandando más de lo enviado históricamente.

“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria”, apuntó la dignataria.

Al responder a una pregunta sobre reportes de medios acerca de un supuesto incremento en estos envíos, la jefa del Ejecutivo recordó que incluso en la época del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) se condonó una deuda que se tenía con la isla.

“Entonces, es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano y ahora es parte tanto del contrato como de la ayuda humanitaria”, precisó la gobernante, al agregar que, “con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se vuelve un proveedor importante”.

Sheinbaum destacó el 22 de diciembre último el vínculo histórico entre su país y la mayor de las Antillas.

“La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo (impuesto por Estados Unidos). Entonces, independientemente del partido político ha habido relación México-Cuba”, enfatizó.

De esta manera, la jefa del Ejecutivo respondió a una pregunta sobre el envío de petróleo a esa nación, asediada desde hace más de 60 años por un cerco económico, comercial y financiero aplicado por Washington que constituye a juicio de expertos el principal obstáculo al desarrollo de la isla.

Al mencionar la cooperación energética y las visitas de líderes de Cuba a México y viceversa durante décadas, sin importar el signo político de los mandatarios en esta nación norteamericana, Sheinbaum recalcó que los vínculos con el país antillano no son algo nuevo.

“No es una situación nueva y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios también al pueblo de Cuba”, apuntó al reiterar la soberanía de México y mencionar que se da continuidad a una serie de apoyos que ha brindado históricamente su nación a la mayor de las Antillas.