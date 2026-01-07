miércoles 07 enero 2026
Canciller cubano denuncia deriva belicista de política de EEUU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó hoy sobre la creciente influencia de sectores belicistas en la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a quienes calificó como “halcones” dispuestos a violentar las normas del derecho internacional.

En declaraciones publicadas en redes sociales, Rodríguez señaló que estos funcionarios “hablan sin titubeos de un orden internacional basado en la fuerza y el poder militar”, en una postura que remite a “los peores años del despojo mediante la guerra”.

El máximo representante de la diplomacia cubana subrayó que dicha política no solo amenaza la paz global, sino que también pone en riesgo la vida de miles de jóvenes estadounidenses de bajos ingresos, quienes serían reclutados para participar en operaciones militares en cualquier parte del mundo.

Además, criticó el despilfarro de miles de millones de dólares en guerras, en abierta contradicción con las promesas electorales que llevaron al actual gobierno al poder y que, según dijo, “traicionan a sus propias bases de votantes”.

El canciller reiteró el rechazo de Cuba a cualquier intento de imponer la ley del más fuerte, y defendió la necesidad de preservar los principios del derecho internacional, construidos tras siglos de conflictos.

Canciller cubano denuncia deriva belicista de política de EEUU
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
