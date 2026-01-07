Acogerá Sancti Spíritus acto nacional de la industria alimentaria

El Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y Pesca (SNTIAP), junto al Consejo de Dirección del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), acordó celebrar el acto nacional por el Día del Trabajador de la industria alimentaria el próximo 25 de enero en la provincia de Sancti Spíritus, precisó un comunicado de ese ministerio.

La Empresa Cárnica de Sancti Spíritus fue seleccionada como sede del acto por sus resultados sostenidos en la producción y el trabajo sindical, especialmente durante el año 2025.

El acuerdo contó con la participación de los presidentes de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) Agroalimentaria y Alimentaria, así como de las corporaciones Cubaron y Coralsa.

Como provincias destacadas en el ámbito productivo se estimularán Pinar del Río y Camagüey, mientras que Holguín recibirá el reconocimiento como territorio más integral sindicalmente.

Ciego de Ávila será distinguida como provincia destacada y Cienfuegos recibirá un reconocimiento especial otorgado por el Secretariado Nacional del SNTIAP.

La jornada conmemorará el esfuerzo de los trabajadores del sector y reafirmará el compromiso de dirigentes sindicales y directivos con la eficiencia y la unidad en las tareas de la industria alimentaria.