Santiago de Cuba acoge Bienal Internacional de Pintura Mural

La XVII Bienal Internacional de Pintura Mural Internos 2026 se desarrolla en Santiago de Cuba como un espacio para el crecimiento artístico y el embellecimiento del entorno urbano de esta ciudad suroriental.

Israel Tamayo, miembro del Comité Organizador, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el auge experimentado por la pintura mural en el mundo durante los últimos años ha consolidado esta manifestación como una de las formas más creativas de hacer arte, capaz de atraer la atención de millones de observadores y pintores, tanto profesionales como aficionados.

Señaló que, pese a las dificultades logísticas y al complejo contexto que enfrenta el país, seguirán desarrollando murales a través de proyectos y colaboraciones artísticas.

Tamayo agradeció a quienes han contribuido durante años a la realización de la Bienal, la cual ha legado más de 170 obras a la urbe indómita, en función de realzar su belleza y ambientación.

Destacó también que Internos propicia el crecimiento espiritual, personal y profesional de los participantes, al favorecer el intercambio entre artistas de distintas regiones de Cuba y del mundo, así como el descubrimiento de nuevas formas de expresión pictórica que enriquecen los modos de creación.

Por su parte, Polo Castellanos, artista mexicano invitado, subrayó que la cita figura entre los eventos de pintura mural más antiguos a nivel internacional, y resaltó la influencia en su formación artística, particularmente por las enseñanzas vinculadas al muralismo colectivo y al identitario.

El creador inaugurará la exposición “Miradas desde abajo”, concebida como una mezcla de gráfica, monotipia y transferencia fotográfica, basada en diversos movimientos sociales que contraponen los discursos en México, e inspirada en temáticas como el indigenismo, la paz y la justicia.

En esta edición, la sede santiaguera de la Alianza Francesa acoge la realización de un mural a cargo de artistas cubanos y mexicanos, cuya develación está prevista para las jornadas finales del evento, además, la obra se desarrolla como un proceso creativo abierto a la interacción con el público.

La XVII Bienal Internacional de Pintura Mural Internos 2026, extendida hasta el próximo 20 de enero, rinde homenaje al aniversario 50 del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo y a los fundadores del evento, entre ellos el maestro Alberto Lescay, Premio Nacional de Artes Plásticas.