lunes 12 enero 2026
Envía Nicolás Maduro Moros mensaje desde EE. UU.

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, transmitió un mensaje de fortaleza en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, tras mantener contacto con el equipo legal del mandatario, informó Venezolana de Televisión desde sus canales.

El parlamentario declaró que los abogados informaron sobre el buen estado de ánimo del jefe de Estado, quien pidió a sus seguidores no entristecerse y aseguró que “estamos bien, somos unos luchadores”.

Durante un encuentro con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro Guerra denunció que contra el presidente se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías.

Señaló que, pese a las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense, Nicolás Maduro se mantiene moralmente íntegro y fuerte, y subrayó que su liderazgo no ha sido doblegado.

El diputado instó a la militancia a preservar la unidad interna y ratificó su confianza en figuras clave como la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Finalmente, Maduro Guerra indicó que la ruta para superar los desafíos actuales consiste en seguir las instrucciones del presidente, mantener la cohesión política y garantizar la estabilidad institucional frente a las presiones externas.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
