Sábado del Libro en Santiago con MANERAS DE SOPLAR

Redacción Cultural

MANERAS DE SOPLAR es una acción a tres manos que incluye un libro y una exposición, donde se entrelazan la crónica, el humor y la Cuba contemporánea.

Se trata del volumen más reciente de Reinaldo Cedeño, Premio Nacional de Periodismo Cultural, fruto del proyecto Libertad Ediciones a cargo del poeta y editor León Estrada.

El volumen se hace acompañar de caricaturas y pinturas de Román Emilio Pérez López (CHICHO) y de Mariela Camps, quienes exhibirán a la par otras piezas de su creación.

La presentación y muestra de MANERAS DE SOPLAR quedarán inauguradas este sábado 17 a las 10.00 a.m. en la librería Amado Ramón de la popular calle Enramadas en Santiago de Cuba.

Las palabras correrán a cargo de la poeta y musicóloga Yoricel Andino, así como de Víctor Hugo Leyva Sojo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en territorio santiaguero.

En el prólogo al libro de 46 páginas, el reconocido cronista Enrique Milanés, destaca que Cedeño “sabe muy bien lo que escribe y cuánto nos jugamos en cada palabra suya” y anda “soplando en lo hondo el aliento inconfundible de referencias tanto de la cultura excelsa como de la popular”.