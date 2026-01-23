viernes 23 enero 2026
Holguín es sede hoy de acto por el Día de la Ciencia Cubana

Picture of ACN
ACN

La provincia de Holguín es sede hoy del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana, celebrado cada año el 15 de enero para resaltar la importancia de esta rama en el desarrollo del país.

En esta ocasión la celebración se pospuso para que los científicos pudieran rendir tributo a los combatientes caídos en Venezuela en el cumplimiento del deber, entre el 15 y el 16 de enero.

Yordanka Maite Hernández Osorio, subdelegada territorial del sector, indicó a la ACN que las actividades centrales tienen como propósito reconocer el trabajo de los investigadores con aportes relevantes en este frente.

Señaló que como parte de la efeméride se entregarán el Premio al Trabajo Geográfico 2025, la Distinción Juan Tomás Roig y el Sello Forjadores del Futuro a profesores, científicos e investigadores destacados.

Entre las acciones alegóricas a la fecha sobresalió el evento Expociencia 2026, en esta ocasión con una muestra de los principales avances del territorio en materia de innovación y aplicación de nuevas tecnologías.

El Día de la Ciencia Cubana recuerda el discurso del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro durante la conmemoración en 1960 del vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en el paraninfo de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, donde expresó que “el futuro de nuestra Patria tiene que ser, necesariamente, un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”.

