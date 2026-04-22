miércoles 22 abril 2026
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Santiago de Cuba sella su compromiso: la firma que precede al desfile de la dignidad (+Fotos)

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la AMPP.

Con la solemnidad que otorga la palabra empeñada y la ternura que brota de las canciones de raíz, los trabajadores del Poder Popular en el municipio de Santiago de Cuba protagonizaron esta mañana un acto de profunda carga simbólica: la Firma por la Patria.

El encuentro, lejos de ser un simple trámite, se convirtió en un lienzo donde la poesía y la música patriótica sirvieron de marco para estampar, una vez más, la convicción inclaudicable de defender la paz y la soberanía.

Cada rúbrica representó un eco de resistencia, un pacto silencioso con la historia y con el futuro.

En ese ambiente de reafirmación colectiva, la voz de los presentes se alzó unida para extender una invitación que trasciende lo laboral: participar el venidero 1ro. de Mayo en el desfile del proletariado.

Porque en esta tierra de héroes, el Día de los Trabajadores no es solo una fecha en el calendario, sino la movilización viva de un pueblo que entiende que la Patria se defiende, ante todo, con la unidad y la marcha firme de sus hijos.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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