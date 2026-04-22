Santiago de Cuba sella su compromiso: la firma que precede al desfile de la dignidad (+Fotos)

Con información de la AMPP.

Con la solemnidad que otorga la palabra empeñada y la ternura que brota de las canciones de raíz, los trabajadores del Poder Popular en el municipio de Santiago de Cuba protagonizaron esta mañana un acto de profunda carga simbólica: la Firma por la Patria.

El encuentro, lejos de ser un simple trámite, se convirtió en un lienzo donde la poesía y la música patriótica sirvieron de marco para estampar, una vez más, la convicción inclaudicable de defender la paz y la soberanía.

Cada rúbrica representó un eco de resistencia, un pacto silencioso con la historia y con el futuro.

En ese ambiente de reafirmación colectiva, la voz de los presentes se alzó unida para extender una invitación que trasciende lo laboral: participar el venidero 1ro. de Mayo en el desfile del proletariado.

Porque en esta tierra de héroes, el Día de los Trabajadores no es solo una fecha en el calendario, sino la movilización viva de un pueblo que entiende que la Patria se defiende, ante todo, con la unidad y la marcha firme de sus hijos.