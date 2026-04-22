La Loma que guarda el alma de Santiago(+Fotos)

Hay alturas que regalan postales y hay alturas que cuentan la vida de un pueblo.

La Loma del Intendente, en el entrañable barrio de El Tivolí, pertenece a esa segunda estirpe. Declarada Monumento Nacional, no es solo un balcón natural desde donde la brisa acaricia la bahía; es un pliegue de tierra donde se superponen, como las hojas de un libro viejo, la elegancia francesa, el dolor de la patria y la rebeldía cubana.

Para entender su nombre hay que remontarse a una casa que se alzaba en la otrora Loma Hueca. Allí residió el Intendente, y desde entonces el sitio heredó el título que lleva con orgullo. Pero el verdadero carácter del lugar se lo dio la migración.

A finales del siglo XVIII, las olas de la Revolución Haitiana empujaron hacia esta pendiente a familias francesas que, lejos de encerrarse en la nostalgia, construyeron un mundo nuevo. En ese crisol de El Tivolí, el sincretismo se volvió música y la huella gala quedó grabada en los modos y las fachadas.

Aquella fue una colina alegre. Los colonos levantaron glorietas y un teatro rústico, pero sobre todo, dieron vida al famoso café-concierto “El Tivolí”. Imagínelo: un recinto de tablas, con capacidad para cientos de almas, donde el aroma de las viandas se mezclaba con acordes de excelente música.

Un templo del placer que, a pocos metros de donde hoy reposa la memoria de la lucha, marcó el pulso cultural de la urbe suroriental.

Sin embargo, la historia santiaguera no se escribe solo con compases de contradanza. El tiempo fue endureciendo la piel de la Loma. En 1874, el silencio más solemne se posó sobre sus calles cuando el cadáver del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, fue tendido en el cercano Hospital San Juan de Dios.

La piedra guardó aquel instante como un relicario.Ese mismo vecindario, que un día estuvo conectado por un puente aéreo entre el hospital y el convento, fue testigo de otra metamorfosis crucial.

La casa que hoy ocupa el Museo de la Lucha Clandestina —otrora vivienda pre-barroca del Conde Duany y luego aula de segunda enseñanza— se convirtió en cuartel de la Policía Nacional.

Y fue allí, justo allí, donde la pólvora del 30 de noviembre de 1956 reescribió el destino. Las llamas del asalto insurgente devoraron los techos y la madera noble, dejando en pie solo las cicatrices de mampostería.

Sobre esos muros desnudos, que sobrevivieron al fuego para contar la historia, se erige hoy el museo.

Así es la Loma del Intendente: un lugar donde el lujo colonial se despidió entre jardines, la cultura francesa dejó su eco y el fuego revolucionario templó el acero del presente. Una colina modesta en altura, pero gigante en memoria

Fotos: Emprendedores Santiago de Cuba.