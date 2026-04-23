Saludan el 1 de Mayo en el Consejo Popular Los Negros (+Fotos)

Por : David Alejandro Medina Cabrales

El histórico Consejo Popular Los Negros -escenario de importantes batallas protagonizadas por los mambises-, ubicado en el municipio de Contramestre en la oriental Santiago de Cuba, se realizó el desfile que saluda la importante fecha del Día Internacional de los Trabajadores.

Protagonistas las mujeres y hombres de este territorio en ser el primero de los 13 Consejos Populares en participar en saludo a la histórica efeméride.

La fiesta del proletariado en el municipio santiaguero contó con la presencia de las máximas autoridades políticas, gubernamentales y sindicales, quienes acompañaron a los trabajadores en su día.

En la cita fueron reconocidos los colectivos laborales más destacados asegurando en cada logro laboral que «La Patria se Defiende».