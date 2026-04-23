jueves 23 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Saludan el 1 de Mayo en el Consejo Popular Los Negros (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por : David Alejandro Medina Cabrales

El histórico Consejo Popular Los Negros -escenario de importantes batallas protagonizadas por los mambises-, ubicado en el municipio de Contramestre en la oriental Santiago de Cuba, se realizó el desfile que saluda la importante fecha del Día Internacional de los Trabajadores.

Protagonistas las mujeres y hombres de este territorio en ser el primero de los 13 Consejos Populares en participar en saludo a la histórica efeméride.

La fiesta del proletariado en el municipio santiaguero contó con la presencia de las máximas autoridades políticas, gubernamentales y sindicales, quienes acompañaron a los trabajadores en su día.

En la cita fueron reconocidos los colectivos laborales más destacados asegurando en cada logro laboral que «La Patria se Defiende».

Destacadas
Saludan el 1 de Mayo en el Consejo Popular Los Negros (+Fotos)
Holguín es sede hoy de acto por el Día de la Ciencia Cubana
Convocan a participar en tradicional Marcha de las Antorchas
Califica To Lam de rotundo éxito el XIV Congreso Nacional del PCV
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios