viernes 16 enero 2026
Mil civiles murieron por ataques ucranianos contra Rusia

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Los bombardeos y ataques con drones causaron la muerte de más de mil civiles en las regiones rusas alejadas de la línea del frente, dijo hoy el presidente del Comité de Investigación, Aleksánder Bastrykin.

«Desde el inicio de la operación militar especial, se han abierto cuatro mil 338 causas penales en relación con ataques de artillería y misiles ucranianos, ataques con drones en el territorio de 44 entidades constitutivas de la Federación de Rusia ubicadas fuera de la zona de la operación militar especial”, refirió Bastrykin.

El funcionario, quien ofreció este jueves una entrevista para la agencia de noticias TASS, señaló que, sin contar la invasión de territorio ruso (la región de Kursk) en agosto de 2024, los investigadores han registrado más de 11 mil bombardeos y ataques terroristas en estos territorios.

Como resultado de estos actos criminales, mil 74 civiles han muerto, incluidos 39 niños. Asimismo, cinco mil 181 personas, incluidos 328 menores, sufrieron lesiones de diversa gravedad, añadió la fuente.

Durante la investigación de dichos crímenes, la parte rusa está tomando medidas para identificar a todos los implicados, incluidos los comandantes de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que dieron las órdenes de llevar a cabo los ataques, aseguró Bastrykin.

«Dieron órdenes ilegales a sus subordinados para lanzar ataques con misiles contra territorio ruso. Seguimos identificando a otras personas implicadas en estos crímenes», concluyó el entrevistado.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
