Los bombardeos y ataques con drones causaron la muerte de más de mil civiles en las regiones rusas alejadas de la línea del frente, dijo hoy el presidente del Comité de Investigación, Aleksánder Bastrykin.

«Desde el inicio de la operación militar especial, se han abierto cuatro mil 338 causas penales en relación con ataques de artillería y misiles ucranianos, ataques con drones en el territorio de 44 entidades constitutivas de la Federación de Rusia ubicadas fuera de la zona de la operación militar especial”, refirió Bastrykin.

El funcionario, quien ofreció este jueves una entrevista para la agencia de noticias TASS, señaló que, sin contar la invasión de territorio ruso (la región de Kursk) en agosto de 2024, los investigadores han registrado más de 11 mil bombardeos y ataques terroristas en estos territorios.

Como resultado de estos actos criminales, mil 74 civiles han muerto, incluidos 39 niños. Asimismo, cinco mil 181 personas, incluidos 328 menores, sufrieron lesiones de diversa gravedad, añadió la fuente.

Durante la investigación de dichos crímenes, la parte rusa está tomando medidas para identificar a todos los implicados, incluidos los comandantes de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que dieron las órdenes de llevar a cabo los ataques, aseguró Bastrykin.

«Dieron órdenes ilegales a sus subordinados para lanzar ataques con misiles contra territorio ruso. Seguimos identificando a otras personas implicadas en estos crímenes», concluyó el entrevistado.