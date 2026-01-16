viernes 16 enero 2026
Marchará una vez más Cuba en recuerdo de los suyos

Desde bien temprano, miles de capitalinos se concentran en los alrededores dela Tribuna Antimperialista José Martí para protagonizar allí el momento que dará inicio a la Marcha del Pueblo Combatiente, como momento de reafirmación del compromiso de los cubanos con la defensa de la Patria y con la memoria de sus héroes caídos en Venezuela.

Durante la jornada previa, múltiples fueron los gestos y expresiones del hondo sentir popular en el recibimiento de los restos mortales de los 32 combatientes cubanos caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela el pasado 3 de enero.

La procesión que trasladó los féretros desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde recibieron al momento de su llegada el primer homenaje póstumo en ceremonia militar, hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar), por la Avenida de Rancho Boyeros fue acompañada de miles de personas a lo largo del trayecto que rindieron así su homenaje por los caídos.

Luego, al espacio habilitado en el Minfar, llegó una apretada fila humana que bajó las inclemencias del clima no menguó en su afluencia para presentar ante los restos mortales de los combatientes sentidos honores junto al merecido tributo y señas de respeto por sus vidas y sacrificio.

En la mañana de este viernes, se realizarán también ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales, y posteriormente, en horas de la tarde, serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades; de igual manera, en todos los municipios del país se efectuarán actos de homenaje póstumo.

«¡Honor y Gloria!»; esa es la máxima que acompaña estas jornadas de consternación popular, profunda admiración y repudio por el brutal acto donde ofrendaron sus vidas aquellos que hoy despide la Patria en su seno.

