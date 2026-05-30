Hamas condena silencio de Consejo de Paz tras amenazas de Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) denunció hoy el silencio del llamado Consejo de Paz para Gaza sobre los planes israelíes de controlar más zonas de ese enclave y desplazar al pueblo palestino.

Ignorar tales declaraciones agresivas y no condenar las políticas expansionistas y los planes de desplazamiento forzado plantea serias dudas sobre hasta qué punto los patrocinadores de la tregua están comprometidos con el pacto, afirmó en un comunicado el vocero de Hamas, Hazem Qassem

El portavoz del grupo islamista criticó, otra vez, la postura proisraelí del alto representante de la Junta, Nickolay Mladenov.

Esta semana, Qassem condenó las declaraciones el miércoles del ministro de Defensa, Yisrael Katz, sobre la continuación de un proyecto para desplazar a los habitantes del enclave costero, donde viven más de dos millones de personas.

La propuesta fue anunciada a principios del pasado año por el presidente estadounidense, Donald Trump, y respaldada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque luego archivada por la ola de críticas internacionales.

El vocero también rechazó los planes para desarraigar al pueblo palestino de su tierra tras el anuncio de Netanyahu de ampliar las zonas controladas por el Ejército del 60 al 70 por ciento de la Franja.

La pasada semana, Basem Naim, miembro del buró político de Hamas, cuestionó la posición de Mladenov, al estimar que adopta la postura israelí en el conflicto.

La hoja de ruta presentada por Mladenov para la implementación de la segunda fase del acuerdo sobre Gaza “va más allá del plan del presidente estadounidense, Donald Trump”, afirmó el jefe de la Oficina de Relaciones Árabes e Islámicas del grupo.

Mladenov cree que publicar el documento le ayudará a crear un frente para presionar a la delegación negociadora palestina, indicó.

El enviado de la Junta de Paz solo habla de nuestras armas y vincula cualquier otro paso a su entrega, pero ignora deliberadamente que el plan de Trump hablan de otros puntos que preceden a esa cuestión, consideró.

El dirigente de Hamas reivindicó el derecho de su grupo a usar las armas mientras Gaza y Cisjordania continúen bajo ocupación.