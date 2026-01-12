Ejecutivo de petrolera estadounidense Halliburton le recuerda a Trump por qué se fueron de Venezuela

Así quedó asentado en una reunión que sostuvo el actual inquilino de la Casa Blanca con ejecutivos de las grandes petroleras del mundo

Un ejecutivo de la petrolera estadounidense Halliburton le recordó al presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, que la razón por la que ellos dejaron de operar en Venezuela fueron las sanciones impuestas por el mandatario en el año 2019, durante su primer mandato.

«¿Cuándo te fuiste?, ¿Cuándo saliste de Venezuela?», preguntó el mandatario, a lo que el representante de Halliburton respondió: «Como empresa, salimos bajo las sanciones en el 2019. Teníamos las intenciones de quedarnos y luego cuando entraron las sanciones en vigor se nos pidió que nos fuéramos, pero estábamos muy interesados en quedarnos».

Esta reunión se da días después de los ataques ordenados por Trump contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como en el contexto en el que el mandatario estadounidense ha manifestado que lo que le interesa del país es el petróleo.