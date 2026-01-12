lunes 12 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ejecutivo de petrolera estadounidense Halliburton le recuerda a Trump por qué se fueron de Venezuela

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Así quedó asentado en una reunión que sostuvo el actual inquilino de la Casa Blanca con ejecutivos de las grandes petroleras del mundo

Un ejecutivo de la petrolera estadounidense Halliburton le recordó al presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, que la razón por la que ellos dejaron de operar en Venezuela fueron las sanciones impuestas por el mandatario en el año 2019, durante su primer mandato.

Así quedó asentado en una reunión que sostuvo el actual inquilino de la Casa Blanca este viernes con ejecutivos de las grandes petroleras del mundo.

«¿Cuándo te fuiste?, ¿Cuándo saliste de Venezuela?», preguntó el mandatario, a lo que el representante de Halliburton respondió: «Como empresa, salimos bajo las sanciones en el 2019. Teníamos las intenciones de quedarnos y luego cuando entraron las sanciones en vigor se nos pidió que nos fuéramos, pero estábamos muy interesados en quedarnos».

Esta reunión se da días después de los ataques ordenados por Trump contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como en el contexto en el que el mandatario estadounidense ha manifestado que lo que le interesa del país es el petróleo.

Destacadas
Rodríguez Parrilla: Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo
Egipto acogerá mañana una cumbre internacional sobre Gaza
Fidel habla en la ONU a nombre de los países No Alineados
Dos brillantes cometas pasarán cerca de la Tierra este mes: ¿cuándo, dónde y cómo verlos?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios