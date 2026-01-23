viernes 23 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Crean medios artísticos y didácticos para el trabajo de los instructores de arte en Palma Soriano (+Video)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Desde civilizaciones antiguas, el papel maché ha sido una técnica artesanal que combina ingenio y creatividad. Sus orígenes se remontan a China, donde el papel comenzó a reutilizarse con fines artísticos, y con el paso del tiempo se extendió a Europa y América como una forma económica y versátil de creación.

Hoy, esta técnica mantiene plena vigencia en el ámbito del teatro y las artes plásticas donde se convierte en aliada fundamental para la confección de medios artísticos y escenografías.

Así lo demuestra en Palma Soriano Edilio Villamil, utilizando esta técnica con algunas adecuaciones da vida a marcos, rompecabezas y mucho más.

A partir de papel reciclado, engrudo y la destreza de manos creadoras, el papel maché permite construir piezas ligeras, resistentes y de gran impacto visual. Además, su relativo bajo costo y accesibilidad lo convierten en una opción sostenible, que promueve el aprovechamiento de materiales y el respeto al medio ambiente. Además de un impacto económico en el sector de la cultura palmera.

Así, el papel maché demuestra que, a partir de materiales sencillos, es posible construir grandes sueños escénicos y mantener viva una tradición artesanal al servicio del arte y la cultura.

Destacadas
Semilla de Nubia: Abdala, la primera piedra de Martí
Impacto del bloqueo en la industria alimentaria  (+Fotos)
Reafirma vínculo entre historia y cultura taller de pensamiento martiano (+Fotos)
Más allá de la justificación, el peso del bloqueo en la vida de los cubanos es real
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios