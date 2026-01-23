Crean medios artísticos y didácticos para el trabajo de los instructores de arte en Palma Soriano (+Video)

Desde civilizaciones antiguas, el papel maché ha sido una técnica artesanal que combina ingenio y creatividad. Sus orígenes se remontan a China, donde el papel comenzó a reutilizarse con fines artísticos, y con el paso del tiempo se extendió a Europa y América como una forma económica y versátil de creación.

Hoy, esta técnica mantiene plena vigencia en el ámbito del teatro y las artes plásticas donde se convierte en aliada fundamental para la confección de medios artísticos y escenografías.

Así lo demuestra en Palma Soriano Edilio Villamil, utilizando esta técnica con algunas adecuaciones da vida a marcos, rompecabezas y mucho más.

A partir de papel reciclado, engrudo y la destreza de manos creadoras, el papel maché permite construir piezas ligeras, resistentes y de gran impacto visual. Además, su relativo bajo costo y accesibilidad lo convierten en una opción sostenible, que promueve el aprovechamiento de materiales y el respeto al medio ambiente. Además de un impacto económico en el sector de la cultura palmera.

Así, el papel maché demuestra que, a partir de materiales sencillos, es posible construir grandes sueños escénicos y mantener viva una tradición artesanal al servicio del arte y la cultura.