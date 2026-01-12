lunes 12 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba desmiente supuesto aumento del precio del pasaporte para residentes en el exterior

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

El Gobierno cubano desmintió este domingo la información que circula en redes sociales sobre un supuesto aumento en el precio del pasaporte cubano para los residentes en el exterior.

La aclaración fue realizada por Ana Teresita González, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, quien, a través de su cuenta oficial en la red social X, afirmó de manera categórica: “FALSO. La información que circula sobre un aumento en el precio del pasaporte cubano para residentes en el exterior NO ES CIERTA”.

La funcionaria subrayó que no se ha aprobado ninguna modificación en las tarifas vigentes para este trámite consular y exhortó a la ciudadanía a “consultar y compartir solo información de canales oficiales para evitar la desinformación”.

El pronunciamiento responde a la difusión de rumores en plataformas digitales que han generado preocupación entre cubanos residentes fuera del país, y reafirma la importancia de acudir a las fuentes oficiales para informarse sobre servicios consulares.

Destacadas
Rodríguez Parrilla: Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo
Egipto acogerá mañana una cumbre internacional sobre Gaza
Fidel habla en la ONU a nombre de los países No Alineados
Dos brillantes cometas pasarán cerca de la Tierra este mes: ¿cuándo, dónde y cómo verlos?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios