Rodríguez Parrilla: Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo

El Gobierno de Cuba ha reaccionado a las recientes amenazas de Donald Trump.

“A diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, afirmó este domingo el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de X.

Rodríguez explicó que su país “tiene absoluto derecho” a importar combustible desde los mercados “dispuestos a exportarlo”, además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales “sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.” “El derecho y la justicia están de parte de Cuba”, recordó.

Al mismo tiempo, el canciller acusó a Washington de comportarse como un “hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

Por otra parte, Rodríguez se pronunció sobre las acusaciones de Trump de que La Habana recibía “grandes cantidades” de petróleo desde Venezuela a cambio de proporcionar servicios de seguridad. “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”, enfatizó.