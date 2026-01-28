Comunistas chilenos solidarios con Cuba ante amenazas de EEUU

El Partido y las Juventudes Comunistas de Chile ratificaron su solidaridad con Cuba ante las amenazas de Estados Unidos de agredir a isla y bloquear el acceso del país caribeño a los hidrocarburos.

En una reunión de la militancia de la Región Metropolitana, el presidente del Partido Comunista (PCCh), Lautaro Carmona, advirtió que la invasión a Venezuela y las amenazas del presidente Donald Trump contra Cuba y otros países ponen en riesgo la definición de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Carmona y el integrante de la comisión política del PCCh Juan Andrés Lagos visitaron entre el 17 y el 22 de enero la nación caribeña, donde mantuvieron un intercambio político con la máxima dirección del país.

Fue una visita del más alto nivel. Pudimos entrevistarnos con el presidente, Miguel

Díaz-Canel, con todo el equipo de dirección del Partido, el titular del Parlamento y otras personalidades, dijo Carmona a Prensa Latina.

Explicó que la situación en el país es muy compleja porque Trump trata de asfixiarlo y de evitar toda posibilidad de que compre petróleo, e incluso, está presionando a México en ese sentido.

En medio de estas amenazas y del recrudecimiento del bloqueo, Cuba se prepara para la defensa de la soberanía y la Revolución, expresó.

El máximo dirigente del PCCh manifestó la disposición del Partido y en general de la izquierda chilena de aumentar el apoyo a Cuba e incentivar los movimientos de solidaridad.

Recordó el respaldo que la Revolución siempre dio a Chile ante catástrofes naturales, en tiempos del gobierno de Salvador Allende y durante la dictadura, cuando acogió a miles de exiliados.

Juan Andrés Lagos calificó como calurosa e intensa la reunión con el presidente Díaz-Canel.

“Él tenía muy presente Chile. Nos decía que siendo niño conoció del golpe de Estado y le impactó mucho”, dijo Lagos.

Durante su visita, la delegación rindió homenaje en el Cementerio de Colón, de La Habana, a los 32 combatientes cubanos que cayeron en el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero.

Amanda Rozas, encargada nacional de organización de las Juventudes Comunistas, declaró que Cuba es un ejemplo de resistencia, de lucha incansable, que cada día los inspira a seguir sus propias batallas.

Unas 300 personas asistieron a la reunión, efectuada en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores.