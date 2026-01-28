Denuncian en Vietnam pretensiones imperialistas contra pueblo cubano

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco, expresó hoy la más airada denuncia ante las pretensiones imperialistas contra el pueblo cubano, en un acto de recordación aquí del Héroe Nacional José Martí.

No ignoramos el peligro que implican los chantajes de quienes se sienten impunes al repartir amenazas a otras naciones en sus afanes de dominación mundial, mientras arremeten contra su propio pueblo en redadas que rememoran pasajes ignominiosos de la humanidad, subrayó.

Sin embargo, advirtió el diplomático, “quienes hoy amenazan a Cuba deben saber el precio que tendrían que pagar por intentar someter por la fuerza a la nación cubana”.

Al evocar el 173 aniversario del natalicio del Apóstol de la independencia de Cuba, Polanco enfatizó que su pensamiento antimperialista está más vigente que nunca, pues el “gigante de las siete leguas” ha caído “con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América”.

La patria del Libertador Simón Bolívar y toda nuestra América fueron ultrajadas con la criminal agresión militar y el secuestro por tropas estadounidenses del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y su compañera Cilia Flores, en flagrante violación del Derecho Internacional y en desprecio absoluto a la soberanía de ese país, señaló.

El embajador rindió también tributo a los 32 combatientes internacionalistas, héroes y mártires de la Patria cubana, quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la dignidad, la independencia y el honor frente a la barbarie, y fueron brutalmente asesinados en artero y desigual ataque.

“Obnubilados por la euforia tras su abominable crimen, los personeros imperiales amenazan con asfixiar aún más a la Cuba rebelde y lograr el sueño imposible de someter a nuestro pueblo”, dijo y reafirmó desde el Vietnam heroico, frente a la imagen gloriosa de José Martí, “nuestra indeclinable convicción de combate y de victoria”.

En el acto, al cual asistieron el director del Instituto Finlay de Vacunas, Yury Valdés, y el embajador venezolano Juan Carlos Fernandes, habló también el vicepresidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, Nguyen Viet Tao, quien exaltó el carácter visionario de José Martí, definiéndolo como “hijo de Cuba y padre de la independencia latinoamericana”.

Asimismo, usaron de la palabra la presidenta del Club de Vietnamitas Egresados en Cuba, Phuong Song Lien, quien condenó el recrudecido bloqueo de Estados Unidos contra la isla y cuyo cese inmediato e incondicional exigió, y Brizeida Hastié, en nombre de los cubanos residentes en esta nación indochina.