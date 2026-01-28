Rusia notifica liberación de marineros abordo del petrolero Marinera

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, notificó hoy la liberación de los dos marineros rusos que estaban a bordo del petrolero Marinera, incautado el pasado 7 de enero por Estados Unidos.

«Dos marineros rusos han sido liberados y están regresando a casa, a Rusia», confirmó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático mediante su canal en Telegram.

Previamente, la diplomática explicó a la prensa que las autoridades estadounidenses decidieron poner en libertad a los ciudadanos rusos a bordo del barco tras una solicitud oficial de Moscú.

El pasado 7 de enero, Washington anunció la incautación del buque petrolero Marinera (antes Bella 1), registrado bajo bandera rusa, en el Atlántico Norte por presuntas violaciones a las sanciones de la nación norteña contra Venezuela.

Ante el incidente, el Mando Europeo de Estados Unidos informó que el buque fue confiscado tras ser rastreado por la Guardia Costera y en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense.

Automáticamente Rusia reaccionó y exigió al Gobierno norteamericano la garantía de los derechos y los intereses de los connacionales que se encontraban a bordo del Marinera.

Igualmente, desde el Ministerio de Transporte del país eslavo denunciaron que militares estadounidenses subieron al barco en alta mar en violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.