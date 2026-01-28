miércoles 28 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Rusia notifica liberación de marineros abordo del petrolero Marinera

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, notificó hoy la liberación de los dos marineros rusos que estaban a bordo del petrolero Marinera, incautado el pasado 7 de enero por Estados Unidos.

«Dos marineros rusos han sido liberados y están regresando a casa, a Rusia», confirmó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático mediante su canal en Telegram.

Previamente, la diplomática explicó a la prensa que las autoridades estadounidenses decidieron poner en libertad a los ciudadanos rusos a bordo del barco tras una solicitud oficial de Moscú.

El pasado 7 de enero, Washington anunció la incautación del buque petrolero Marinera (antes Bella 1), registrado bajo bandera rusa, en el Atlántico Norte por presuntas violaciones a las sanciones de la nación norteña contra Venezuela.

Ante el incidente, el Mando Europeo de Estados Unidos informó que el buque fue confiscado tras ser rastreado por la Guardia Costera y en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense.

Automáticamente Rusia reaccionó y exigió al Gobierno norteamericano la garantía de los derechos y los intereses de los connacionales que se encontraban a bordo del Marinera.

Igualmente, desde el Ministerio de Transporte del país eslavo denunciaron que militares estadounidenses subieron al barco en alta mar en violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Destacadas
Otro bebé murió en Gaza por el frío, suman 11 esta temporada invernal
Voces entre el viento: la otra historia del huracán Melissa
Se reunió Grupo económico y social de Palma Soriano
El amanecer después de Melissa
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios