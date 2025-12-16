jueves 18 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Últimos cupos al Campeonato Nacional de Ajedrez se definen en Las Tunas

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

Del 12 al 18 de noviembre en la Universidad de Las Tunas se celebra el Zonal Oriental Absoluto y Femenino de Ajedrez 2025. Ambos torneos definirán los últimos cupos directos a la Final del Campeonato de Cuba a celebrarse a comienzos del próximo año en Camagüey (Absoluto) y Pinar del Río (Femenino).

Se enfrentan en el torneo una selección de los campeones provinciales orientales y jugadores sembrados por rating o título FIDE, a destacar la participación de los Maestros FIDE Alfredo Aguilera Rodríguez y Leannet Mariah Bosch mejores rankeados de sus respectivos grupos.

Listado de jugadores según sorteo
Zonal Oriental Absoluto
1- David Alejandro, Calzadilla Gonzalez (2201) HOL
2- MF Manuel Dario, Ochoa De La Rosa (2339) HOL
3-CM Erick Angelo, Ravelo Lobaina (1896) GTM
4- MF Alfredo R., Aguilera Rodriguez (2348) LTU
5- MN Ibrain, Fernandez Aguilera (2256) LTU
6- Ronald Manuel, Espinosa Castaneda (2054) SCU
7- MN Hector Luis, Fuentes De Feria (2206) HOL
8- MF Brayan, Torres Valiente (2256) SCU
9- Honorio, Pompa Hernandez (2170) LTU
10-Adalberto, Smith Escalona (1909) LTU
11- MF Jeorling Yahytin, Batista Suarez (2195) GRM
12- Cristian De Jesus, Tenst Fong (1881) SCU

Zonal Oriental Femenino
1- Amelia, Laurencio Perez (1841) GTM
2- Karen, Torres Silvera (1891) GRM
3- WMF Leannet Mariah Bosch Valls (2091) SCU
4- Rosa Alis, Nieves Maza (1831) SCU
5-Dairenis, Guerrero Almaguer (1854) HOL
6- Lorena, Millan Fuentesilla (1709) GTM
7- Lianet Fernand, Aguilera Martinez (1626) HOL
8-Leydi Laura, Parra Hidalgo (1748) LTU
9- Evelitce, Salazar Infante (1581) HOL
10- Roxannys, Lopez Gutierrez (UR) LTU

Destacadas
Radio Triple M: Creatividad, entrega y compromiso social en un año de desafíos
El abrazo de Cuba a Venezuela

El abrazo de Cuba a Venezuela

18 septiembre, 2025
Despidió Cuba al vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz
Cuba y Venezuela han cuidado su unidad
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios