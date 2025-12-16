Últimos cupos al Campeonato Nacional de Ajedrez se definen en Las Tunas

Del 12 al 18 de noviembre en la Universidad de Las Tunas se celebra el Zonal Oriental Absoluto y Femenino de Ajedrez 2025. Ambos torneos definirán los últimos cupos directos a la Final del Campeonato de Cuba a celebrarse a comienzos del próximo año en Camagüey (Absoluto) y Pinar del Río (Femenino).
Se enfrentan en el torneo una selección de los campeones provinciales orientales y jugadores sembrados por rating o título FIDE, a destacar la participación de los Maestros FIDE Alfredo Aguilera Rodríguez y Leannet Mariah Bosch mejores rankeados de sus respectivos grupos.
Listado de jugadores según sorteo
Zonal Oriental Absoluto
1- David Alejandro, Calzadilla Gonzalez (2201) HOL
2- MF Manuel Dario, Ochoa De La Rosa (2339) HOL
3-CM Erick Angelo, Ravelo Lobaina (1896) GTM
4- MF Alfredo R., Aguilera Rodriguez (2348) LTU
5- MN Ibrain, Fernandez Aguilera (2256) LTU
6- Ronald Manuel, Espinosa Castaneda (2054) SCU
7- MN Hector Luis, Fuentes De Feria (2206) HOL
8- MF Brayan, Torres Valiente (2256) SCU
9- Honorio, Pompa Hernandez (2170) LTU
10-Adalberto, Smith Escalona (1909) LTU
11- MF Jeorling Yahytin, Batista Suarez (2195) GRM
12- Cristian De Jesus, Tenst Fong (1881) SCU
Zonal Oriental Femenino
1- Amelia, Laurencio Perez (1841) GTM
2- Karen, Torres Silvera (1891) GRM
3- WMF Leannet Mariah Bosch Valls (2091) SCU
4- Rosa Alis, Nieves Maza (1831) SCU
5-Dairenis, Guerrero Almaguer (1854) HOL
6- Lorena, Millan Fuentesilla (1709) GTM
7- Lianet Fernand, Aguilera Martinez (1626) HOL
8-Leydi Laura, Parra Hidalgo (1748) LTU
9- Evelitce, Salazar Infante (1581) HOL
10- Roxannys, Lopez Gutierrez (UR) LTU