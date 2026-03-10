martes 10 marzo 2026
La vieja escuela del béisbol cubano

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

No están produciendo carreras y eso pasa factura, la derrota ante Puerto Rico nos recuerda los errores en las dos victorias anteriores ante Panamá y Colombia. Marcador final de 4 carreras por una, y otro error a las estadísticas.

Poca producción de carreras y mínimos cambios en la alienación (solo Yoel Yanqui suplió como emergente) componen una historia que se veía venir. Yo disfruté las dos sonrisas y también reí con los jonrones, pero el árbol  tiene muchas ramas.

10 ponches recibieron los cubanos, pero 6 bases por bolas y un pelotazo que no se aprovecharon. La carrera en el sexto por doblete de Alfredo Despaigne impulsor de Ariel Martínez golpeado. El otro único jit fue un doblete también de Yiddi Cappe en el 3ro.

Otra vez una gran cantidad de lanzadores por Cuba, que no lucieron mal con 8 ponches y 6 boletos. Destaque para Josimar Cousin en la primera salida con una permitida, un imparable y 4 mandados al banco.

Para cerrar al insustituible Edwin Díaz que aplicó dos ponches en su cierre de lujo para darle a Puerto Rico el pase a cuartos. Los cubanos se enfrentarán a Canadá el miércoles 11  de marzo para definir su posición.

Hoy Yoan Moncada no salió con el mismo empuje y al parecer la calidad del rival y el Estadio se les vino arriba. Una derrota, dolorosa, pero siguen en la pelea por el pase a cuartos de finales. Eso sí, la vieja escuela tiene que cambiar.

