Homenajean en Artemisa a eléctricos tras labor en Santiago

La Empresa Eléctrica de Artemisa homenajeó hoy a las siete brigadas del Contingente Ciro Redondo, tras 40 días de trabajo en Guamá, Santiago de Cuba, donde restauraron líneas y circuitos afectados por el huracán Melissa precisó el Telecentro ARTV – Artemisa desde sus redes sociales.

El acto estuvo presidido por Gladys Martínez Berdecia, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Artemisa; Lisbeth Bermúdez, secretaria del Buró Provincial de la Central Trabajadores de Cuba; e Iscander Morales Suárez, director general de la Empresa Eléctrica en el territorio.

Según informaciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas, las brigadas artemiseñas se trasladaron al oriente del país para apoyar la recuperación, con énfasis en restituir el servicio eléctrico, limpiar escombros y asistir a comunidades afectadas.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, declaró que los linieros estaban preparados para asumir la recuperación del sistema eléctrico en la región oriental, asegurando que “a todos llegaremos”.

El homenaje incluyó agradecimientos a los artemiseños que enviaron donativos al oriente del país, como muestra de solidaridad interprovincial.