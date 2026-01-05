lunes 05 enero 2026
Rinden tributo en Italia a combatientes cubanos caídos en Venezuela

El colectivo de la Embajada de Cuba en Italia, rindió hoy un sentido tributo a los 32 combatientes de su país caídos heroicamente el pasado 3 de enero, durante una cobarde y criminal agresión de Estados Unidos contra Venezuela.

En el acto efectuado esta mañana en la sede de esa misión diplomática, se entonó el himno nacional y se guardó un minuto de silencio en memoria de los compatriotas “que perdieron la vida en cumplimiento del sagrado deber solidario e internacionalista de los revolucionarios cubanos”, expresó el encargado de negocios interino, Damián Delgado.

“Nuestros hermanos caídos, constituyen símbolos de lo más sagrado y valioso de la nación, y del espíritu de lucha de este nuestro corajudo pueblo”, manifestó Delgado en ese homenaje, donde se ratificó la decisión de defender la Revolución cubana, frente a las amenazas del gobierno imperialista norteamericano, hasta las últimas consecuencias.

“La decisión es una sola: Patria o Muerte. ¡Venceremos!” expresó el diplomático en esa actividad, de profundo contenido patriótico, en honor a sus mártires, que combatieron hasta el último aliento en tierras venezolanas.

El gobierno de Cuba declaró dos días de duelo, desde las 06:00 hora local del 5 de enero hasta las 12:00 del día 6 de enero de 2026, para rendir tributo a quienes “cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

Los combatientes cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país, “supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas” expresa la declaración.

