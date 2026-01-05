Canciller español critica a UE ante ataque a Venezuela

España criticó hoy la postura de la Unión Europea (UE) ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, al tiempo que se pronunció por un rearme moral de los principios democráticos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que ante este “peligrosísimo precedente”, le hubiera gustado una respuesta más dura de la UE frente a las acciones de EEUU que terminaron con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

En entrevista con la cadena radial SER, Albares destacó que España lidera la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, y en este mencionó el comunicado conjunto que suscribieron este domingo su país, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

El jefe de la diplomacia española recalcó asimismo que la nación ibérica no teme ninguna represalia por parte de Washington ante el rechazo vertical de su Gobierno al ataque a Venezuela.

Aclaró, de todas formas, que la idea de dialogar con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ahora al mando del país sudamericano, se hará a partir del hecho de que la Casa Blanca le otorgó el aval como interlocutora. Pero igualmente, conversará con la oposición venezolana y otros actores.

De otro lado, reconoció que no ha tenido contacto con la Administración estadounidense en general ni tampoco como su secretario de Estado, Marco Rubio.

En lo interno, Albares calificó de ridícula la postura que mantiene el conservador Partido Popular (PP) respecto a Venezuela.

«La posición del Partido Popular en política exterior me parece absolutamente ridícula y absurda” y aseguró que «ningún gobierno ha hecho tanto por Venezuela» como el de Pedro Sánchez.