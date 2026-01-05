lunes 05 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Canciller español critica a UE ante ataque a Venezuela

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

España criticó hoy la postura de la Unión Europea (UE) ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, al tiempo que se pronunció por un rearme moral de los principios democráticos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que ante este “peligrosísimo precedente”, le hubiera gustado una respuesta más dura de la UE frente a las acciones de EEUU que terminaron con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

En entrevista con la cadena radial SER, Albares destacó que España lidera la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, y en este mencionó el comunicado conjunto que suscribieron este domingo su país, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

El jefe de la diplomacia española recalcó asimismo que la nación ibérica no teme ninguna represalia por parte de Washington ante el rechazo vertical de su Gobierno al ataque a Venezuela.

Aclaró, de todas formas, que la idea de dialogar con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ahora al mando del país sudamericano, se hará a partir del hecho de que la Casa Blanca le otorgó el aval como interlocutora. Pero igualmente, conversará con la oposición venezolana y otros actores.

De otro lado, reconoció que no ha tenido contacto con la Administración estadounidense en general ni tampoco como su secretario de Estado, Marco Rubio.

En lo interno, Albares calificó de ridícula la postura que mantiene el conservador Partido Popular (PP) respecto a Venezuela.

«La posición del Partido Popular en política exterior me parece absolutamente ridícula y absurda” y aseguró que «ningún gobierno ha hecho tanto por Venezuela» como el de Pedro Sánchez.

Destacadas
Canciller español critica a UE ante ataque a Venezuela
Refuerzan asistencia alimentaria en comunidades rurales santiagueras incomunicadas por intensas lluvias
Resaltan impronta del Che en los pueblos de Latinoamérica
Una cicatriz en la memoria de la Patria
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios