Sheinbaum conversa con papa León XIV para invitarlo a México

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó con el papa León XIV para invitarlo a visitar esta nación norteamericana, en un contexto marcado por la celebración hoy del Día de la Virgen de Guadalupe, Patrona de México.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, dijo la jefa del Ejecutivo en un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

“Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe”, afirmó la mandataria, al agregar que coincidieron “en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz” para los mexicanos.

A principios de este mes, Sheinbaum refirió que buscaba concertar una llamada con el Papa para invitarlo a la nación.

“Estoy buscando una llamada con el Papa. (…) Hace poco dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces, estamos buscando una llamada”, recalcó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

La dignataria recordó la carta de invitación entregada al sumo pontífice por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la ceremonia de entronización celebrada en mayo en el Vaticano, y señaló que el objetivo era formalizarla.

Al recibir la misiva en aquella ocasión, León XIV envió saludos a la presidenta Sheinbaum y al pueblo de México.

Las autoridades esperan que unos 13 millones de fieles nacionales y foráneos honren por estos días, pero especialmente hoy, a la Patrona de México en la capitalina Basílica de Guadalupe, 494 años después de su aparición en el cerro de Tepeyac, según cuentan los relatos.

Como en momentos anteriores, el templo de la alcaldía Gustavo A. Madero es testigo de un mar de imágenes de la Virgen en disímiles formatos, el pago de promesas, la petición de favores o el agradecimiento por aquellos que supuestamente concedió la “Morenita”.