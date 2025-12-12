EEUU suspende de nuevo retorno de migrantes deportados a Venezuela

El vuelo número 99 del plan de Gobierno Vuelta a la Patria que debía hoy retornar a Venezuela a migrantes deportados de Estados Unidos, quedó suspendido de manera unilateral por ese país, informaron fuentes oficiales.

La decisión la comunicó anoche en su red social Telegram el Ministerio para las Relaciones Interiores, Seguridad y Justicia (Mrijp), y es la segunda vez en apenas 15 días que las autoridades estadounidenses adoptan esta decisión en medio de las tensiones exacerbadas entre los dos países.

El Mrijp expresó que la medida contradice “el discurso oficial de ese país respecto a la situación de los migrantes en su territorio y genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro”.

Señaló que la suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense.

“La expectativa del retorno seguro y digno se ve ahora frustrada por una decisión que, además de inesperada, resulta contradictoria frente a los compromisos previamente asumidos”, afirmó.

Valoró que se confía en que el gobierno de Estados Unidos “rectifique más temprano que tarde” y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados.

El Gobierno bolivariano reiteró su disposición a recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos, “garantizando acompañamiento y apoyo en su reintegración y mantiene firme su compromiso de velar por la protección de los venezolanos en cualquier parte del mundo”.

La Gran Misión Vuelta a la Patria lamentó profundamente el 29 de noviembre pasado la decisión anunciada por el presidente estadounidense de suspender de manera unilateral los vuelos regulares destinados al retorno de los migrantes venezolanos de ese país.

En un comunicado señaló que estos vuelos permitieron “rescatar, proteger y ofrecer un retorno digno a cientos de venezolanos” que, tras enfrentar situaciones de vulnerabilidad producto de la discriminación, persecución y encarcelamiento en ciudades estadounidenses, encontraron en este programa humanitario la oportunidad de regresar a su nación.

“La medida estadounidense quebranta el espíritu de cooperación, contradice los principios del derecho internacional y rompe de forma abrupta los acuerdos alcanzados el 31 de enero con el enviado oficial de ese país”, Richard Grenell, señaló.

El 3 de diciembre la aerolínea estadounidense Eastern Airlines arribó a Venezuela con 266 migrantes deportados de Estados Unidos, después que Washington solicitó reiniciar la repatriación de los migrantes venezolanos.

Autoridades como el canciller Yván Gil dieron la bienvenida a la aeronave y declaró que la solicitud del gobierno estadounidense de sobrevolar el espacio aéreo y aterrizar en suelo venezolano, es una demostración que “Venezuela está más firme que nunca, y estamos en paz, tranquilidad y en plena dinámica productiva, social y política”.