martes 23 diciembre 2025
Reciben a brigada de solidaridad 65 aniversario del ICAP

Picture of ACN
ACN

Los 120 activistas de 23 países que integran la brigada solidaria “65 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos”, fueron recibidos aquí para dar comienzo a un programa de homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro fundador del ICAP el 30 de diciembre de 1960.

Fernando González Llort, presidente de la institución, dio la bienvenida este lunes al contingente y agradeció a las autoridades municipales y de la escuela Grandes Alamedas, por compartir el Día del Educador con amigos de Europa, América Latina-el Caribe, Asia-Oceanía y de Estados Unidos.

Dijo a los brigadistas que su presencia en Cuba es testimonio de compromiso con la justicia, la paz y la fraternidad, y valoró altamente la participación en este contingente considerándola un acto de valentía y solidaridad.

A lo largo de estos 65 años el ICAP ha sido puente entre Cuba y el mundo para el intercambio de ideas, culturas y de acciones de movilización de apoyo a las causas justas de los pueblos y en contra del inhumano bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla, subrayó.

En su intervención González Llort puso de relieve las jornadas de celebración del aniversario 65 del ICAP, del 27 al 29 próximos, en las que participarán más de 260 amigos de cerca de 30 naciones, incluidos los activistas que recién iniciaron este lunes su estadía de dos semanas en Cuba.

María Elena Franca, profesora brasileña, saludó el entusiasta encuentro de la agrupación con maestros, escolares y trabajadores del ICAP, pronunciándose por más amistad, paz y por Cuba sin bloqueo.

El colectivo del centro se sumó a la bienvenida en el acto por el Día del Educador, en el cual Coralia Hernández Rodríguez, dirigente del sector en la localidad, resaltó la trascendencia del compromiso en la formación de nuevas generaciones.

Convocada con el lema 65 años de amor por Cuba, la brigada participará el próximo día 27 en un panel sobre Fidel y la solidaridad; en la presentación de un libro relativo a la historia del Instituto; la cancelación de un sello conmemorativo; un maratón de trabajo voluntario y el 29 en el acto central por el aniversario del ICAP.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
