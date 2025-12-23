martes 23 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ignacio Agramonte: el centinela de Camagüey

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Un día como hoy, en 1841, nació en Puerto Príncipe el hombre que encarnaría el honor y la caballería de la independencia cubana. Su vida, breve y fulgurante, dejó una estela imborrable en la memoria de la nación.

En la quietud cálida de un diciembre camagüeyano, hace 184 años, nació Ignacio Agramonte y Loynaz. Con los años, ese niño de cuna privilegiada se convertiría en “El Mayor”, figura tallada a filo de coraje y convicción, y en uno de los estrategas más brillantes de la Guerra de los Diez Años.

Agramonte no solo fue un militar excepcional; fue el arquitecto de la resistencia en Camagüey. Con visión y temple, forjó la legendaria caballería que llevarían en el alma los llanos de la región.

Bajo su mando, aquellas cargas a caballo se volvieron sinónimo de arrojo táctica y de golpes certeros al colonialismo español. Cada victoria, desde los potreros hasta los cruces de caminos, fue un capítulo de dignidad escrita con el polvo de los cascos y la firmeza de un ideal.

Pero más allá del genio militar, lo que perdura es su estatura moral. Su frase “Honrar, honra” no era un simple lema, sino el código que rigió su existencia: un recordatorio de que la dignidad personal se fortalece cuando se rinde honor a lo noble y justo.

En él, el patriotismo fue un acto de coherencia absoluta entre el pensamiento y la acción.Hoy, al evocar su natalicio, no solo recordamos al héroe épico, sino al hombre íntegro que creyó en una Cuba libre y dedicó a esa causa su intelecto, su liderazgo y finalmente su vida.

Su legado trasciende el bronce de las estatuas; habita en el respeto que inspira su nombre y en el ejemplo perdurable de que algunos principios —como el honor— son territorios que nunca se rinden.

Camagüey, Cuba y la historia toda inclinan su recuerdo ante Ignacio Agramonte, el Mayor, cuyo espíritu cabalga, indómito, en la memoria colectiva de un pueblo que nunca olvida a sus centinelas.

Destacadas
Cancillería cubana celebra 66 años de fundación
Convocan a jornada masiva de solidaridad con Venezuela
Recibió Díaz-Canel credenciales de diez embajadores
Avispas siguen de fiesta en la Serie Nacional de Béisbol
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios