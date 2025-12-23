Cancillería cubana celebra 66 años de fundación

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, felicitó hoy a la Cancillería de la isla por el aniversario 66 de su fundación.

En un post en la red social X calificó a la institución como «un pilar de nuestra diplomacia revolucionaria continuador del legado de Raúl Roa, el Canciller de la Dignidad, y de Fidel, quien diseñó y dirigió magistralmente la política exterior cubana».

Por su parte la Cancillería confirmó su compromiso a ser consecuentes con el honor y el deber del heroico pueblo al que representa.

«En este aniversario reafirmamos que la política exterior cubana seguirá siendo fiel a sus principios», acotó.