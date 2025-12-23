martes 23 diciembre 2025
Cancillería cubana celebra 66 años de fundación

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, felicitó hoy a la Cancillería de la isla por el aniversario 66 de su fundación.

En un post en la red social X calificó a la institución como «un pilar de nuestra diplomacia revolucionaria continuador del legado de Raúl Roa, el Canciller de la Dignidad, y de Fidel, quien diseñó y dirigió magistralmente la política exterior cubana».

Por su parte la Cancillería confirmó su compromiso a ser consecuentes con el honor y el deber del heroico pueblo al que representa.

«En este aniversario reafirmamos que la política exterior cubana seguirá siendo fiel a sus principios», acotó.

Destacadas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
