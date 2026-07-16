Juegos Centroamericanos y del Caribe: los que abrieron la senda

La Ciudad de México olía a modernidad y pólvora vieja. Era octubre de 1926 y el Estadio Nacional se levantaba como una catedral reciente en un país que todavía acomodaba las cicatrices de la Revolución.

El tartán no era tartán, las gradas no eran monumentos, pero allí, entre banderas nuevas e himnos que se afinaban sobre la marcha, se iba a inaugurar algo más que unos Juegos Deportivos Centroamericanos.

Cuba llegaba con una delegación pequeña, casi artesanal, cargando maletas de tela y sueños de gloria en un tren que parecía avanzar no solo por vías metálicas, sino por una línea invisible hacia la historia.

En las tribunas se hablaba de la “Semana de Cuba”, días en que los organizadores bajaban el precio de las entradas para que el público pudiera ver de cerca a aquellos atletas que venían de la Isla.

Entre vendedores de tamales y pregones de periódicos, la palabra “Cuba” empezaba a repetirse con curiosidad: ¿cómo corrían los cubanos?, ¿cómo lanzaban?, ¿quiénes eran esos hombres de acento distinto que venían a desafiar el dominio local? La atmósfera se cargaba de una mezcla de fiesta y tanteo diplomático. El deporte, desde el primer día, se comportaba como un idioma común.

Troadio Hernández miraba aquel escenario con la serenidad de quien sabe que su guerra estará en otra parte: en el círculo de lanzamiento, en el peso frío del martillo entre las manos. No era un personaje de epopeya; era un hombre de campo y pista, acostumbrado a entrenar con recursos mínimos en una Cuba que todavía no imaginaba la infraestructura deportiva que vendría décadas más tarde. Pero ese día, en la Ciudad de México, su nombre estaba a punto de convertirse en la primera línea dorada de una historia que aún no tenía título.

El martillo descansaba sobre la hierba, pesado, discreto. Troadio entró al círculo como quien se asoma a un territorio que le pertenece. Habían sido años de aprender a girar sin perder el equilibrio, de entender que la fuerza no es solo músculo, sino ritmo, técnica, paciencia. Habían sido meses de viaje, de dormir en camarotes estrechos, de escuchar el rumor del océano mientras México se acercaba en el mapa y en la mente. Todo ese recorrido cabía ahora en unos segundos.

Cuando empezó a girar, el estadio entero pareció compactarse alrededor de sus pasos. Una vuelta, dos, tres; el martillo dibujando un arco invisible, la inercia creciendo como una música silenciosa que se concentra en los brazos. El lanzamiento fue más que un gesto técnico: fue un corte en el aire. El implemento salió volando, trazó su parábola y cayó lejos, muy lejos, sobre una distancia que no solo medía metros, sino el salto de la Isla hacia el podio regional.

Troadio Hernández se convirtió en el primer campeón cubano de la historia de aquellos Juegos. El silencio breve tras la caída se rompió en aplausos, y en ese aplauso se escondía una certeza: Cuba había llegado para quedarse.

No estaba solo. En otras zonas del estadio, bajo el mismo sol y la misma curiosidad extranjera, cuatro nombres se sumaban a la fundación de esta épica discreta.

Allá, cerca de la zona de saltos, José Santurjo —o Sanjuro, como lo recogerían algunas crónicas— se acercaba a la pértiga con una concentración casi monástica. El listón parecía más una frontera que una altura: separaba lo posible de lo imaginado. Su pértiga no era de fibra futurista, sino de materiales toscos, más pesados, menos dóciles. Sin embargo, cuando corrió hacia el punto de impulso, el tiempo se estrechó.

El salto, limpio, preciso, lo lanzó por encima de los 3,40 metros. Al caer sobre el colchón rudimentario, Santurjo no solo estaba venciendo a la gravedad: estaba colocando sobre la ciudad una bandera cubana que no podía verse, pero que empezaba a sentirse.

En la zona de lanzamientos, Luis Lewis se paraba ante la jabalina como quien sostiene una lanza antigua. La prueba tenía algo de ritual guerrero: el cuerpo alineado, la mirada al horizonte, el brazo preparando una trayectoria que mezcla agresividad y elegancia. Su lanzamiento cruzó el aire con un susurro tenso, cayó lejos, marcó 52 metros y un poco más, y en esa cifra se cifró otra victoria. La jabalina dibujó sobre el cielo azteca una firma cubana.

No muy lejos, Pedro Rodríguez se plantó frente al círculo de bala. Allí no hay velocidad ni acrobacia aérea: hay fuerza concentrada, torsión, explosión en un instante. El implemento pesado salió de su mano como si de pronto desafiara su propio peso y aterrizó más allá de los 11 metros y medio. Un oro más. Otro ladrillo en la muralla que empezaba a levantarse cuidadosamente.

Sergio Macías, en cambio, tenía por delante una prueba de triple salto que se asemeja a una frase de tres sílabas: cada apoyo dice algo diferente, cada fase tiene un tono. Uno, dos, tres impulsos; la pista asistía al baile técnico de quien debe transformar velocidad horizontal en vuelo. Su salto se extendió por encima de los trece metros: suficiente para coronarse. Otro cubano en lo más alto del podio, otra medalla que se suma a un relato que aún no sabe que será legendario.

Al final de esas jornadas, cuando los estadígrafos anotaron nombres, marcas y países, México quedó líder en el medallero, como era de esperar en casa. Pero la delegación cubana, pequeña y tenaz, se había colado en segundo lugar con un puñado de oros que no se explicaban solo por habilidad, sino también por una voluntad de hacerse sitio en el mapa deportivo de la región.

Catorce títulos dorados, quince platas, quince bronces: detrás de cada número había una historia de viaje, de entrenamiento precario, de familia que espera noticias en la distancia.

La “Semana de Cuba” en el Estadio Nacional dejó imágenes que no aparecen en las tablas: el público mexicano animando a los atletas de la isla, los aplausos que cruzaban fronteras, los banderines improvisados. En la pista, esos cinco hombres —Hernández, Santurjo, Lewis, Rodríguez, Macías— competían quizá sin saber que estaban escribiendo la introducción de un libro que después otros llenarían de páginas: Juantorena, Sotomayor, Colón, las discóbolas y vallistas que harían del atletismo cubano una fábrica de hazañas.

Cuba regresó de México con medallas en la maleta y algo más valioso: la certeza de que podía mirar de frente a cualquier país de la región en el terreno deportivo. Ese viaje no terminó en el puerto de La Habana; siguió vivo en cada entrenamiento posterior, en cada pista improvisada, en cada generación que escuchó que alguna vez, en la Ciudad de México, un grupo de hombres abrió la senda.

Aquella tarde de 1926, en un estadio mexicano que no imaginaba la dimensión de lo que veía, cinco cubanos firmaron, sin discursos ni proclamas, el acta de nacimiento de una potencia deportiva.

Y desde entonces, cada vez que un atleta de la isla se planta en una pista centrocaribeña, lo hace sobre la huella de esos nombres. El martillo de Troadio, la pértiga de Santurjo, la jabalina de Lewis, la bala de Rodríguez, el triple de Macías: cinco gestos iniciales que convirtieron a Cuba, para siempre, en un país obligado a honrar el compromiso que ellos asumieron primero.

No fueron solo campeones; fueron la primera piedra. Y sobre esa piedra, durante un siglo, el atletismo cubano ha construido su obligación más contundente: nunca olvidar que la senda se abrió, bajo aquel cielo de México, por hombres que ganaron cuando todavía nadie esperaba nada de ellos.