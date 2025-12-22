lunes 22 diciembre 2025
Reconocen quehacer de pedagogos santiagueros en el Día del Educador

Picture of Jeniffer Cebreco Cuenca
Jeniffer Cebreco Cuenca
Periodista

Bajo la premisa enseñar con amor, es sembrar esperanza para el futuro, se reconoció el quehacer de los pedagogos santiagueros en el acto provincial por el día del educador.
En la cita se entregó la Distinción Por la Educación Cubana a profesores con destacada trayectoria y la Medalla Rafael María de mendive como reconocimiento a los méritos y el trabajo desplegado en el año 2025. Además fueron agasajados con el Premio especial del Ministerio de Educación 20 profesores santiagueros.

La asociación de pedagogos en la provincia entregó el premio Educador de Educadores y Adolfina Cossío Esturu y el gobierno provincial entrego la condición con el esfuerzo de todos a 20 educadores. También fueron reconocidos estudiantes y entrenadores que obtuvieron medallas en olimpiadas internacionales.

El encuentro fue propicio para agasajar a las instituciones que fungieron como centros de evacuación tras el paso del Huracán Melissa. El aplauso para las familias que convirtieron sus hogares en aulas.

Al finalizar el encuentro se patentizó el compromiso de la comunidad educativa santiaguera con la excelencia académica.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
