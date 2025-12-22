Reconocen quehacer de pedagogos santiagueros en el Día del Educador

Bajo la premisa enseñar con amor, es sembrar esperanza para el futuro, se reconoció el quehacer de los pedagogos santiagueros en el acto provincial por el día del educador.

En la cita se entregó la Distinción Por la Educación Cubana a profesores con destacada trayectoria y la Medalla Rafael María de mendive como reconocimiento a los méritos y el trabajo desplegado en el año 2025. Además fueron agasajados con el Premio especial del Ministerio de Educación 20 profesores santiagueros.

La asociación de pedagogos en la provincia entregó el premio Educador de Educadores y Adolfina Cossío Esturu y el gobierno provincial entrego la condición con el esfuerzo de todos a 20 educadores. También fueron reconocidos estudiantes y entrenadores que obtuvieron medallas en olimpiadas internacionales.

El encuentro fue propicio para agasajar a las instituciones que fungieron como centros de evacuación tras el paso del Huracán Melissa. El aplauso para las familias que convirtieron sus hogares en aulas.

Al finalizar el encuentro se patentizó el compromiso de la comunidad educativa santiaguera con la excelencia académica.