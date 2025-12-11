sábado 13 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba participa en reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, informó la participación de Cuba, de manera virtual en el Consejo Intergubernamental Euroasiático, celebrado en Moscú.

«Ratificamos la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación, y la integración como herramienta para el desarrollo de nuestros países», acotó en la red social X.

Durante su intervención en el Consejo, Marrero, agradeció a los Gobiernos de la Unión por el respaldo, el pasado 29 de octubre, a la resolución que demandó el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los EE.UU. contra Cuba, a pesar de las presiones sin precedentes que realizó el actual gobierno estadounidense para impedir ese resultado.

Asimismo aseguró que a pesar de las adversidades, la isla continúa trabajando sin detenerse en una estrategia de desarrollo, con ejes claramente definidos, que priorizan el desarrollo humano, la equidad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Impulsa además el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en las acciones destinadas a incrementar los negocios y las inversiones extranjeras en sectores clave, para lo cual anunciamos recientemente un Plan de Medidas que incentiva a los inversionistas.

«La historia de amistad y cooperación con las naciones euroasiáticas es el cimiento más sólido para construir esta asociación estratégica e implementar la integración como herramienta para el desarrollo de nuestros países», concluyó.

Destacadas
Sheinbaum conversa con papa León XIV para invitarlo a México
Destacan resultados de finca de los hermanos Fariñas en polo productivo La Minerva de Songo-La Maya
En Contramaestre de una campaña de siembra a la otra
Central azucarero Dos Ríos acogió el 5to Festival Zonal de Música: Caña y Azúcar
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios