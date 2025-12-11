Cuba participa en reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, informó la participación de Cuba, de manera virtual en el Consejo Intergubernamental Euroasiático, celebrado en Moscú.

«Ratificamos la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación, y la integración como herramienta para el desarrollo de nuestros países», acotó en la red social X.

Durante su intervención en el Consejo, Marrero, agradeció a los Gobiernos de la Unión por el respaldo, el pasado 29 de octubre, a la resolución que demandó el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los EE.UU. contra Cuba, a pesar de las presiones sin precedentes que realizó el actual gobierno estadounidense para impedir ese resultado.

Asimismo aseguró que a pesar de las adversidades, la isla continúa trabajando sin detenerse en una estrategia de desarrollo, con ejes claramente definidos, que priorizan el desarrollo humano, la equidad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Impulsa además el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en las acciones destinadas a incrementar los negocios y las inversiones extranjeras en sectores clave, para lo cual anunciamos recientemente un Plan de Medidas que incentiva a los inversionistas.

«La historia de amistad y cooperación con las naciones euroasiáticas es el cimiento más sólido para construir esta asociación estratégica e implementar la integración como herramienta para el desarrollo de nuestros países», concluyó.